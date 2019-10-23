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澳洲智庫研究報告：一帶一路恐釀太平洋債務風險

【明報專訊】中國「一帶一路」倡議提出至今已有6年，其中不少國家之間的合作以提供貸款、投資當地基建方式進行，各界對於放貸是否令部分小國債台高築一直爭論不休。澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）日前發布研究報告，指出已有部分接受「一帶一路」貸款的太平洋小國債務水平明顯偏高。報告認為，中國貸款規模龐大，同時缺乏強有力的機制以保障借款國的償債能力，若不改革放貸模式，或會對太平洋區造成更高債務風險。

明報記者 馬迪帆

此前有關中國貸款的研究多針對南亞及非洲國家，洛伊國際政策研究所報告認為，太平洋區或成為下一個因「一帶一路」而產生高債務風險的地區。報告指出，中國貸款普遍批核較快、附帶條件較少，與傳統融資合作不同，受各國政治首腦喜愛。但是，太平洋國家對於債務問題的承受能力較低，無法承受債務陷阱外交（debt-trap diplomacy）。其中小型經濟體面臨的債務風險最高，亦最為脆弱。澳洲一直未有跟中國在一帶一路方面達成任何協議，去年底維多利亞省繞過聯邦政府，與中國駐澳洲大使簽訂「一帶一路」基礎設施項目協議，亦曾經鬧出風波。

澳洲一直冷待一帶一路

維省簽協議曾掀風波

報告顯示，現時太平洋區已經有3個小國東加、薩摩亞及萬那杜，處於全球對中國債務水平最高的國家行列之中（見圖）。以東加為例，現時對中國的債務佔國內生產總值（GDP）比率高達27%。而以非洲為例，去年國際貨幣基金組織（IMF）定位的數個有債務困難的非洲低收入國家中，其債務增長超過一半是來自中國的雙邊貸款。報告指出，現時太平洋國家是否能在「一帶一路」貸款下維持債務可持續性，將對於全球都有重要意義。

未見中國蓄意推行債務陷阱外交

研究總結指出，暫時未見中國有蓄意在太平洋地區進行債務陷阱外交，但若中國想要繼續扮演該地區的主要融資人角色，就必須要大力改革放貸方法，否則將會為地區帶來債務風險。

報告建議，中國應採用與其他多邊開發銀行類似的正規貸款條款，根據國家風險考慮不同的貸款利率。此外，亦應考慮將規模龐大的貸款轉為援助金模式。

相關字詞﹕太平洋地區 中國 債務陷阱 一帶一路

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