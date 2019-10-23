人行逆回購「放水」2500億迎稅期

分析：月底再大規模逆回購機會微

人行9月底暫停逆回購後，在上周五恢復投放操作，累計3日合共投放3300億元。由於稅期臨近，內地市場資金開始緊張，衡量資金鬆緊程度的7日期質押式回購（DR007）加權利率，昨報2.8332厘，比周一上升約0.1厘。

市場預期，人行將在本周投放今季的定向中期借貸便利（TMLF），西南證券分析師楊業偉認為，逆回購增加主要是由於下旬稅期來臨，隨着月底季節資金需求減少，流動性再次寬鬆，再繼續較大量逆回購的可能性有限。

另外，日前公布本月貸款市場價利率（LPR）沒有如預期下降，中國金融四十人論壇昨日發表報告，認為下半年中國經濟壓力存在，經濟面對主要威脅為需求不足，現時需要及時調整利率、正常化房地產企業和按揭貸款、確保政府債券和基建投資合理增長，激發信貸以擴大經濟需求。