經濟
下一篇 上一篇

人行逆回購「放水」2500億迎稅期

【明報專訊】中國人民銀行昨日進行2500億元（人民幣，下同）7日期逆回購操作，為5月底以來的單日最高金額，加上沒有逆回購到期，即淨「放水」2500億元。人行解釋，為對冲企業交稅高峰期的資金需求，以及地方國庫現金管理到期等因素影響，投放資金以維護銀行體系流動性合理充裕。分析認為，季節需求完結後，月底再有大規模逆回購的可能性較低。

分析：月底再大規模逆回購機會微

人行9月底暫停逆回購後，在上周五恢復投放操作，累計3日合共投放3300億元。由於稅期臨近，內地市場資金開始緊張，衡量資金鬆緊程度的7日期質押式回購（DR007）加權利率，昨報2.8332厘，比周一上升約0.1厘。

市場預期，人行將在本周投放今季的定向中期借貸便利（TMLF），西南證券分析師楊業偉認為，逆回購增加主要是由於下旬稅期來臨，隨着月底季節資金需求減少，流動性再次寬鬆，再繼續較大量逆回購的可能性有限。

另外，日前公布本月貸款市場價利率（LPR）沒有如預期下降，中國金融四十人論壇昨日發表報告，認為下半年中國經濟壓力存在，經濟面對主要威脅為需求不足，現時需要及時調整利率、正常化房地產企業和按揭貸款、確保政府債券和基建投資合理增長，激發信貸以擴大經濟需求。

相關字詞﹕逆回購 中國經濟 人民銀行

上 / 下一篇新聞

優品360棄租銅鑼灣兩舖 軒尼詩道舖已換租客 渣甸中心或提早撤出
優品360棄租銅鑼灣兩舖 軒尼詩道舖已換租客 渣甸中心或提早撤出
渣甸坊舖1038萬售 低年初叫價四成
渣甸坊舖1038萬售 低年初叫價四成
「龍牀盤」錄8宗撻大訂 全屬納米戶
「龍牀盤」錄8宗撻大訂 全屬納米戶
明翹匯最快今開價 首批156伙
明翹匯最快今開價 首批156伙
明報陸拾 求真如一
明報陸拾 求真如一
()
綠悠雅苑業主心雄 賠訂重售即日賣貴40萬
綠悠雅苑業主心雄 賠訂重售即日賣貴40萬
貿發局秋季電子展買家減23% MEGA SHOW參展商：人潮疏落 明年不再來
貿發局秋季電子展買家減23% MEGA SHOW參展商：人潮疏落 明年不再來
拍賣行：未受示威活動影響
拍賣行：未受示威活動影響
歐舒丹上半年港同店銷售跌19%
歐舒丹上半年港同店銷售跌19%
本港9月通脹3.2% 豬肉價升九成
本港9月通脹3.2% 豬肉價升九成
蘋果創新高 瑞聲急漲6％
蘋果創新高 瑞聲急漲6％
10月以來賭收回升 濠賭股全線揚
10月以來賭收回升 濠賭股全線揚
潤地突配股抽水67億 內房股挫 摩通感驚訝：公司負債不高
潤地突配股抽水67億 內房股挫 摩通感驚訝：公司負債不高
內房開發投資增速回升 首9月增一成
內房開發投資增速回升 首9月增一成
51信用卡主席認助查 復牌升13%
51信用卡主席認助查 復牌升13%
中生製藥大股東夫婦 近300億股份贈予兒子
中生製藥大股東夫婦 近300億股份贈予兒子
快餐帝國今掛牌 暗盤升八成
快餐帝國今掛牌 暗盤升八成
澳洲智庫研究報告：一帶一路恐釀太平洋債務風險
澳洲智庫研究報告：一帶一路恐釀太平洋債務風險
海螺水泥首3季淨利潤升15%
海螺水泥首3季淨利潤升15%
麗豐：橫琴創新方首期租出68%
麗豐：橫琴創新方首期租出68%
麥當勞銷售兩年來首遜預期 股價跌逾3% 美股早段窄幅上落
麥當勞銷售兩年來首遜預期 股價跌逾3% 美股早段窄幅上落
WeWork接納軟銀融資 估值比年初勁縮八成
WeWork接納軟銀融資 估值比年初勁縮八成
騰訊大股東497億全現金 敵意收購英外賣平台
騰訊大股東497億全現金 敵意收購英外賣平台
張兆聰：周大福莎莎急彈 零售股可收集
張兆聰：周大福莎莎急彈 零售股可收集
技術取勝：吉利13.4元料有承接
技術取勝：吉利13.4元料有承接
百年品牌退場 「美銀美林」剩「美銀」
百年品牌退場 「美銀美林」剩「美銀」
調查：港人平均42.3歲 始開始準備退休
調查：港人平均42.3歲 始開始準備退休
劉思明：趁內房股受壓低吸
劉思明：趁內房股受壓低吸
周顯：特首沒自住樓未必好
周顯：特首沒自住樓未必好
湯文亮：山不即我我即山
湯文亮：山不即我我即山
恒地元朗米埔項目「縮則」增1倍洋房
恒地元朗米埔項目「縮則」增1倍洋房
富達國際George Efstathopoulos：內地基本面穩 A股看俏
富達國際George Efstathopoulos：內地基本面穩 A股看俏