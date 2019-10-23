經濟
下一篇 上一篇

快餐帝國今掛牌 暗盤升八成

【明報專訊】近期新股火熱炒作，今掛牌上市的快餐帝國（1843）亦不例外，昨暗盤最多曾升近一倍，最終收報1.21元，較招股價0.65元勁升八成。不計手續費，每手賺2240元。公司旗下「士林台灣小吃」品牌早前公布獲超額認購12.7倍，總集資1.3億元。正招股的中手游科技（0302），單計孖展已超購逾百倍。

中手游孖展191億 超購逾百倍

中手游為內地遊戲公司，若以上限定價可集資13億元，其中香港公開發售部分佔一成，約為1.3億元。綜合5間本地券商，合共就中手游科技借出190.8億元孖展，單孖展額已超過公開發售集資額145倍。各券商中，輝立兩日借出75億元，耀才借出63億元，信誠借出40億元，富途借出6.14億元，時富借出6.7億元。

國際永勝首日升78% 一手賺2500元

昨日創業板上市的國際永勝（8441）則升78%，收報0.57元，每手帳面賺2500元，該股盤中最高曾見0.72元。半新股則未如理想，傲迪瑪汽車（8418）昨跌24%，報1.68元。鑫苑服務（1895）跌5.5%，報2.23元。百威亞太（1876）周一急速納入港股通，昨日股價無升跌，報31.45元。上周五上市的兩隻新股火速跌穿招股價，其中世紀聯合（1283）昨微升3%，報0.68元，但3日內累計較招股價已跌近四成。同日上市的高陞集團（1283）無升跌，報0.63元，累計則跌14%。

下周大型新股陸續有來，亞太物流平台ESR Cayman（1821）日前宣布回歸上市，最多集資113.7億元，料將成為香港市場今年第二大新股。彭博昨日引述消息人士指出，ESR在僅1日之內已獲足額認購。不過，其公開發售的反應一般，綜合三家券商資料，暫時孖展額約1000萬元。

相關字詞﹕中手游科技 快餐帝國 孖展 新股

上 / 下一篇新聞

優品360棄租銅鑼灣兩舖 軒尼詩道舖已換租客 渣甸中心或提早撤出
優品360棄租銅鑼灣兩舖 軒尼詩道舖已換租客 渣甸中心或提早撤出
渣甸坊舖1038萬售 低年初叫價四成
渣甸坊舖1038萬售 低年初叫價四成
「龍牀盤」錄8宗撻大訂 全屬納米戶
「龍牀盤」錄8宗撻大訂 全屬納米戶
明翹匯最快今開價 首批156伙
明翹匯最快今開價 首批156伙
綠悠雅苑業主心雄 賠訂重售即日賣貴40萬
綠悠雅苑業主心雄 賠訂重售即日賣貴40萬
貿發局秋季電子展買家減23% MEGA SHOW參展商：人潮疏落 明年不再來
貿發局秋季電子展買家減23% MEGA SHOW參展商：人潮疏落 明年不再來
拍賣行：未受示威活動影響
拍賣行：未受示威活動影響
歐舒丹上半年港同店銷售跌19%
歐舒丹上半年港同店銷售跌19%
本港9月通脹3.2% 豬肉價升九成
本港9月通脹3.2% 豬肉價升九成
蘋果創新高 瑞聲急漲6％
蘋果創新高 瑞聲急漲6％
10月以來賭收回升 濠賭股全線揚
10月以來賭收回升 濠賭股全線揚
潤地突配股抽水67億 內房股挫 摩通感驚訝：公司負債不高
潤地突配股抽水67億 內房股挫 摩通感驚訝：公司負債不高
內房開發投資增速回升 首9月增一成
內房開發投資增速回升 首9月增一成
51信用卡主席認助查 復牌升13%
51信用卡主席認助查 復牌升13%
中生製藥大股東夫婦 近300億股份贈予兒子
中生製藥大股東夫婦 近300億股份贈予兒子
人行逆回購「放水」2500億迎稅期
人行逆回購「放水」2500億迎稅期
澳洲智庫研究報告：一帶一路恐釀太平洋債務風險
澳洲智庫研究報告：一帶一路恐釀太平洋債務風險
海螺水泥首3季淨利潤升15%
海螺水泥首3季淨利潤升15%
麗豐：橫琴創新方首期租出68%
麗豐：橫琴創新方首期租出68%
麥當勞銷售兩年來首遜預期 股價跌逾3% 美股早段窄幅上落
麥當勞銷售兩年來首遜預期 股價跌逾3% 美股早段窄幅上落
WeWork接納軟銀融資 估值比年初勁縮八成
WeWork接納軟銀融資 估值比年初勁縮八成
騰訊大股東497億全現金 敵意收購英外賣平台
騰訊大股東497億全現金 敵意收購英外賣平台
張兆聰：周大福莎莎急彈 零售股可收集
張兆聰：周大福莎莎急彈 零售股可收集
技術取勝：吉利13.4元料有承接
技術取勝：吉利13.4元料有承接
百年品牌退場 「美銀美林」剩「美銀」
百年品牌退場 「美銀美林」剩「美銀」
調查：港人平均42.3歲 始開始準備退休
調查：港人平均42.3歲 始開始準備退休
劉思明：趁內房股受壓低吸
劉思明：趁內房股受壓低吸
周顯：特首沒自住樓未必好
周顯：特首沒自住樓未必好
湯文亮：山不即我我即山
湯文亮：山不即我我即山
恒地元朗米埔項目「縮則」增1倍洋房
恒地元朗米埔項目「縮則」增1倍洋房
富達國際George Efstathopoulos：內地基本面穩 A股看俏
富達國際George Efstathopoulos：內地基本面穩 A股看俏