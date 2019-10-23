快餐帝國今掛牌 暗盤升八成

中手游孖展191億 超購逾百倍

中手游為內地遊戲公司，若以上限定價可集資13億元，其中香港公開發售部分佔一成，約為1.3億元。綜合5間本地券商，合共就中手游科技借出190.8億元孖展，單孖展額已超過公開發售集資額145倍。各券商中，輝立兩日借出75億元，耀才借出63億元，信誠借出40億元，富途借出6.14億元，時富借出6.7億元。

國際永勝首日升78% 一手賺2500元

昨日創業板上市的國際永勝（8441）則升78%，收報0.57元，每手帳面賺2500元，該股盤中最高曾見0.72元。半新股則未如理想，傲迪瑪汽車（8418）昨跌24%，報1.68元。鑫苑服務（1895）跌5.5%，報2.23元。百威亞太（1876）周一急速納入港股通，昨日股價無升跌，報31.45元。上周五上市的兩隻新股火速跌穿招股價，其中世紀聯合（1283）昨微升3%，報0.68元，但3日內累計較招股價已跌近四成。同日上市的高陞集團（1283）無升跌，報0.63元，累計則跌14%。

下周大型新股陸續有來，亞太物流平台ESR Cayman（1821）日前宣布回歸上市，最多集資113.7億元，料將成為香港市場今年第二大新股。彭博昨日引述消息人士指出，ESR在僅1日之內已獲足額認購。不過，其公開發售的反應一般，綜合三家券商資料，暫時孖展額約1000萬元。