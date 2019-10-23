51信用卡主席認助查 復牌升13%

股價最多曾升30%

51信用卡昨午復牌，股價最高曾見2.31元，升幅高達30.51%，全日升幅則收窄至12.99%，成交額則達1.66億元，比前日大跌時錄得的8871萬元成交大增87.13%。該集團持股32.89%的中彩網通（8071）到昨日再跌5.26%，收報0.036元。在51信用卡持股21.83%的第二大股東新湖中寶（600208）未再發新公告跟進51信用卡復牌，昨日再跌1.03%，低見2.88元人民幣。本報曾致電該公司的聯繫及客服電話，及發電子郵件查詢，均未能接觸上。

指外包催收涉尋釁滋事等罪

該集團周一下午停牌後，杭州公安局同一晚經微博表示，因應51信用卡委託外包催收公司涉嫌尋釁滋事等犯罪行為開展調查，並謂自9月接上級部門線索及進一步發現，51信用卡涉及大量各地異常投訴信息。經初步調查顯示，該公司委託的外包催收公司冒充國家機關，採取恐嚇、滋擾等手段催收債務，涉嫌尋釁滋事等犯罪。及至昨早清晨，51信用卡主席孫海濤發微博說，對因應配合調查引起大家關注感到非常自責，他和全體管理層表示誠摯道歉，並形容：「這個風波是因為我們管理上的不完善，尤其是對合作公司的培訓和監督不夠」，在後續經營中會落實各項風控措施，杜絕不規範的第三方合作。

緊接楊宇智署名的公告確認，杭州辦事處接受政府部門上門調查。孫、趙及部分員工已應要求協助調查，孫、趙協助的調查更暫時完結，未被扣留。

主席執董應要求協助調查

公司強調業務營運及財務狀况正常健全，資產並無被扣押或凍結。孫海濤昨天中午署名的公告則稱，已就杭州公安局對集團委託之外包催收公司涉嫌尋釁滋事等罪行調查，作全面配合，同時澄清網上流傳集團泄漏個人資料及非法盜取個人資料的傳言，指所有個人信息收集均有合法用戶授權，保留對媒體的不實報道及誤導性分析之所有法律追究權利。