經濟
下一篇 上一篇

潤地突配股抽水67億 內房股挫 摩通感驚訝：公司負債不高

【明報專訊】藍籌內房華潤置地（1109）事隔4年，昨突以每股33.65元配售2億股，配股價較前收市價36.15元折讓6.9%，籌資近67.3億元，配售股份佔擴大後股本的2.8%。事件嚇驚市場，憂慮配股抽水潮重臨，內房板塊幾乎全線下挫，潤地更失守配股價，跌凸7.88%，收報33.3元。被指為配股高危或負債較高的股份亦受壓，龍湖（0960）單日跌4.41%、融創中國（1918）跌2.36%、時代中國（1233）跌2.14%。

明報記者 方楚茵

潤地鮮有作股本融資，對上一次配股已是2015年5月，當時集團以每股25.25元配售4億股，籌101億元，配股價折讓幅度約7%。今次潤地配股亦僅籌67.3億元，集團表示籌資淨額將用於買地及開發項目，以及一般營運資金用途。

美銀：內房股短期見頂

投行摩通對潤地配股感到驚訝，事關公司負債並不高，且籌資非已有重大土地收購之用，相信配股只為配合國策，支持國企增加股本及去槓桿。公司或將資金用於償還其50億元人民幣境內永續債，料今次配股無改股份基本面，維持跑贏大市評級，但目標價稍削至43.5元。

對於接連有內房配股，觸發市場憂慮及「捉鬼」，美銀認為潤地配股可視為內房股短期已見頂的信號，而擁有三大特徵「股價高、高負債、控股權高」的股份有較高配股集資風險。

年內升勢強勁的股份昨多受壓，當中高危股、年初至今升逾三成的龍湖、融創分別跌4.41%及2.36%，年內升幅達57.5%的時代中國亦跌2.14%。

銀河聯昌：龍湖短期無意配股

不過，銀河聯昌證券的報告提到，已與龍湖管理層溝通，公司短期無意配股。該行中港房地產研究主管鄭懷武表示，事實上比起龍湖高位配股，市場更憂慮的是第二大股東、龍湖董事長吳亞軍前夫蔡奎再次配股減持。

鄭懷武指，由於目前行業股份市盈率多僅5至7倍，配股造成攤薄效果亦太明顯，很多大股東未必想做。像時代中國在今年4月已配一次，相信未必再做。負債較高的中國恒大（3333）若回A成功亦毋須作股本融資。至於負債雙雙在200%以上的富力（2777）、融創，前者正待中證監批發A股，後者則相信要待股價再上才有可能配股。而早前，禹洲地產（1628）管理層亦向外稱無考慮作股本融資。

相關字詞﹕內房股 潤地 吳亞軍 蔡奎 龍湖 配股 股本融資

上 / 下一篇新聞

優品360棄租銅鑼灣兩舖 軒尼詩道舖已換租客 渣甸中心或提早撤出
優品360棄租銅鑼灣兩舖 軒尼詩道舖已換租客 渣甸中心或提早撤出
渣甸坊舖1038萬售 低年初叫價四成
渣甸坊舖1038萬售 低年初叫價四成
「龍牀盤」錄8宗撻大訂 全屬納米戶
「龍牀盤」錄8宗撻大訂 全屬納米戶
明翹匯最快今開價 首批156伙
明翹匯最快今開價 首批156伙
明報陸拾 求真如一
明報陸拾 求真如一
()
綠悠雅苑業主心雄 賠訂重售即日賣貴40萬
綠悠雅苑業主心雄 賠訂重售即日賣貴40萬
貿發局秋季電子展買家減23% MEGA SHOW參展商：人潮疏落 明年不再來
貿發局秋季電子展買家減23% MEGA SHOW參展商：人潮疏落 明年不再來
拍賣行：未受示威活動影響
拍賣行：未受示威活動影響
歐舒丹上半年港同店銷售跌19%
歐舒丹上半年港同店銷售跌19%
本港9月通脹3.2% 豬肉價升九成
本港9月通脹3.2% 豬肉價升九成
蘋果創新高 瑞聲急漲6％
蘋果創新高 瑞聲急漲6％
10月以來賭收回升 濠賭股全線揚
10月以來賭收回升 濠賭股全線揚
內房開發投資增速回升 首9月增一成
內房開發投資增速回升 首9月增一成
51信用卡主席認助查 復牌升13%
51信用卡主席認助查 復牌升13%
中生製藥大股東夫婦 近300億股份贈予兒子
中生製藥大股東夫婦 近300億股份贈予兒子
快餐帝國今掛牌 暗盤升八成
快餐帝國今掛牌 暗盤升八成
人行逆回購「放水」2500億迎稅期
人行逆回購「放水」2500億迎稅期
澳洲智庫研究報告：一帶一路恐釀太平洋債務風險
澳洲智庫研究報告：一帶一路恐釀太平洋債務風險
海螺水泥首3季淨利潤升15%
海螺水泥首3季淨利潤升15%
麗豐：橫琴創新方首期租出68%
麗豐：橫琴創新方首期租出68%
麥當勞銷售兩年來首遜預期 股價跌逾3% 美股早段窄幅上落
麥當勞銷售兩年來首遜預期 股價跌逾3% 美股早段窄幅上落
WeWork接納軟銀融資 估值比年初勁縮八成
WeWork接納軟銀融資 估值比年初勁縮八成
騰訊大股東497億全現金 敵意收購英外賣平台
騰訊大股東497億全現金 敵意收購英外賣平台
張兆聰：周大福莎莎急彈 零售股可收集
張兆聰：周大福莎莎急彈 零售股可收集
技術取勝：吉利13.4元料有承接
技術取勝：吉利13.4元料有承接
百年品牌退場 「美銀美林」剩「美銀」
百年品牌退場 「美銀美林」剩「美銀」
調查：港人平均42.3歲 始開始準備退休
調查：港人平均42.3歲 始開始準備退休
劉思明：趁內房股受壓低吸
劉思明：趁內房股受壓低吸
周顯：特首沒自住樓未必好
周顯：特首沒自住樓未必好
湯文亮：山不即我我即山
湯文亮：山不即我我即山
恒地元朗米埔項目「縮則」增1倍洋房
恒地元朗米埔項目「縮則」增1倍洋房
富達國際George Efstathopoulos：內地基本面穩 A股看俏
富達國際George Efstathopoulos：內地基本面穩 A股看俏