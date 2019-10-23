潤地突配股抽水67億 內房股挫 摩通感驚訝：公司負債不高

【明報專訊】藍籌內房華潤置地（1109）事隔4年，昨突以每股33.65元配售2億股，配股價較前收市價36.15元折讓6.9%，籌資近67.3億元，配售股份佔擴大後股本的2.8%。事件嚇驚市場，憂慮配股抽水潮重臨，內房板塊幾乎全線下挫，潤地更失守配股價，跌凸7.88%，收報33.3元。被指為配股高危或負債較高的股份亦受壓，龍湖（0960）單日跌4.41%、融創中國（1918）跌2.36%、時代中國（1233）跌2.14%。
明報記者 方楚茵
潤地鮮有作股本融資，對上一次配股已是2015年5月，當時集團以每股25.25元配售4億股，籌101億元，配股價折讓幅度約7%。今次潤地配股亦僅籌67.3億元，集團表示籌資淨額將用於買地及開發項目，以及一般營運資金用途。
美銀：內房股短期見頂
投行摩通對潤地配股感到驚訝，事關公司負債並不高，且籌資非已有重大土地收購之用，相信配股只為配合國策，支持國企增加股本及去槓桿。公司或將資金用於償還其50億元人民幣境內永續債，料今次配股無改股份基本面，維持跑贏大市評級，但目標價稍削至43.5元。
對於接連有內房配股，觸發市場憂慮及「捉鬼」，美銀認為潤地配股可視為內房股短期已見頂的信號，而擁有三大特徵「股價高、高負債、控股權高」的股份有較高配股集資風險。
年內升勢強勁的股份昨多受壓，當中高危股、年初至今升逾三成的龍湖、融創分別跌4.41%及2.36%，年內升幅達57.5%的時代中國亦跌2.14%。
銀河聯昌：龍湖短期無意配股
不過，銀河聯昌證券的報告提到，已與龍湖管理層溝通，公司短期無意配股。該行中港房地產研究主管鄭懷武表示，事實上比起龍湖高位配股，市場更憂慮的是第二大股東、龍湖董事長吳亞軍前夫蔡奎再次配股減持。
鄭懷武指，由於目前行業股份市盈率多僅5至7倍，配股造成攤薄效果亦太明顯，很多大股東未必想做。像時代中國在今年4月已配一次，相信未必再做。負債較高的中國恒大（3333）若回A成功亦毋須作股本融資。至於負債雙雙在200%以上的富力（2777）、融創，前者正待中證監批發A股，後者則相信要待股價再上才有可能配股。而早前，禹洲地產（1628）管理層亦向外稱無考慮作股本融資。