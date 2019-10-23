經濟
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蘋果創新高 瑞聲急漲6％

【明報專訊】受惠iPhone 11銷情理想，蘋果公司在周一收報240美元，再創歷史新高。有消息指蘋果要求供應商提高iPhone 11系列產量10%，推動蘋果相關股上升，瑞聲科技（2018）昨收報48.7元，上升5.76%，為升幅最大的藍籌股。

通達升近半成

除瑞聲外，通達集團（0698）昨亦上升4.92%，報0.64元。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，除因蘋果創新高外，瑞聲一些A股同業的業績理想，亦帶動瑞聲上升，預期短期內可上破阻力見52元。下一步要視乎蘋果在本港時間下周四（31日）凌晨宣布季度業績時，同時公布的收入預測而定。

港股昨日窄幅上落，恒指早市隨外圍高開近百點後回吐，一度跌穿26,700點，收市報26,786點，升60.52點或0.23%，成交額751.84億元，全日高低波幅只有146點。國指收報10,526點，跌17點，北水通過港股通淨沽出4100萬元。恒指夜期靠穩，至11時報26,843點，高水57點。

昨日中午有傳政府將公布補貼港人外遊機票費用每人120元，另外亦會資助來港旅客酒店費用，每人每晚100元，消息刺激國泰（0293）彈升最多3.34%，收市升1.82%，酒店股同樣做好，香格里拉（0069）收市升4.38%，朗廷（1270）升1.39%。惟政府收市後的公布，並沒有以上措施。沈慶洪認為，市場沒有特別方向，仍等待下月中的中美元首會面，以及本周陸續開始的第三季度業績。至於昨日急升的國泰和酒店股，他認為因為早前下跌太多，市場只是借消息炒作，即使傳聞措施落實，也沒多大吸引力，今日難免回調。

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