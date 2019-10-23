本港9月通脹3.2% 豬肉價升九成

較8月份通脹放緩

是次通脹放緩，主要是由於去年9月上調公營房屋租金的影響開始消散，以及新鮮蔬菜價格下跌所致。按類別來看，據統計9月份整體新鮮蔬菜價格錄得按年7.5%跌幅；電力、燃氣及水的消費價格下跌5.6%；衣履和耐用物品同期共下跌3.5%。同期其他類別的消費價格則維持升勢，包括食品價格（不計外出用膳）錄得13.1%升幅；私人房屋租金價格升3.3%；交通價格亦上升2.1%。

活豬供應大減推高價格

自非洲豬瘟疫情爆發後，本地活豬供應減少致價格持續高企，今個月更大幅升逾九成打破以往升幅紀錄。根據食環署統計，今年9月份每日平均活豬供應量僅有1,731，遠低於今年1月份的4,083隻供應；同期平均拍賣價高達每擔3,505元。

統計處稱，隨着本地經濟狀况欠佳及進口通脹進一步緩和，整體價格壓力應維持受控。不過，受新鮮豬肉供應情况的影響，通脹率可能在短期內仍然會略為高企。政府會繼續密切留意通脹情况，特別是對低收入人士的影響。