本港9月通脹3.2% 豬肉價升九成

【明報專訊】政府統計處公布，今年9月份整體通脹率按年上升3.2%，較8月份的3.5%升幅為低，同時亦低於市場預期的3.3%，是近4個月以來新低；受本地新鮮豬肉供應影響，9月份豬肉價格按年大幅上升92.1%，按月亦上升3.5%。
較8月份通脹放緩
是次通脹放緩，主要是由於去年9月上調公營房屋租金的影響開始消散，以及新鮮蔬菜價格下跌所致。按類別來看，據統計9月份整體新鮮蔬菜價格錄得按年7.5%跌幅；電力、燃氣及水的消費價格下跌5.6%；衣履和耐用物品同期共下跌3.5%。同期其他類別的消費價格則維持升勢，包括食品價格（不計外出用膳）錄得13.1%升幅；私人房屋租金價格升3.3%；交通價格亦上升2.1%。
活豬供應大減推高價格
自非洲豬瘟疫情爆發後，本地活豬供應減少致價格持續高企，今個月更大幅升逾九成打破以往升幅紀錄。根據食環署統計，今年9月份每日平均活豬供應量僅有1,731，遠低於今年1月份的4,083隻供應；同期平均拍賣價高達每擔3,505元。
統計處稱，隨着本地經濟狀况欠佳及進口通脹進一步緩和，整體價格壓力應維持受控。不過，受新鮮豬肉供應情况的影響，通脹率可能在短期內仍然會略為高企。政府會繼續密切留意通脹情况，特別是對低收入人士的影響。