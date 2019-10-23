歐舒丹上半年港同店銷售跌19%

集團第二季（7至9月）銷售淨額按固定匯率計算增長21.7%，按報告匯率計算增長25.5%，香港期內銷售淨額為3443.7萬歐元，按固定匯率計算增長6.3%，按報告匯率計算增長11.9%。第二季集團內全線品牌均錄得增長，L'OccitaneenProvence、LimeLife、其他品牌及ELEMIS分別增長7.2%、5.2%、10.1%及逾30%。

另外，英記茶莊（8241）發盈警，預料截至9月底的上半年淨虧損約600萬元，主要由於6至9月持續發生的社會事件導致營業額減少，原因包括營業時間縮短、某些商鋪和專櫃突然停業，以及周末期間購物的顧客逐漸減少，其他因素包括一間飲料零售店的開業，以及上半年續租租金支出相較去年同期上升。

英記茶莊盈警 上半年蝕600萬

公司指出，目前有足夠現金滿足當前的業務需求及責任，如果未來營業額持續減少，將採取審慎的現金管理方式，包括採取成本控制措施，通過對突發變化作出及時反應，集團可在困難時期保持其持續性。事實上，英記茶莊過去多次發出盈警，去年中期淨虧損約521.9萬元，與今年預計蝕600萬元相若，昨日中午發盈警後，收市升8.29%至0.21元。