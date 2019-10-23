經濟
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拍賣行：未受示威活動影響

【明報專訊】東京中央拍賣（1939）將在11月22至25日於香港四季酒店舉行秋季拍賣，首席財務官翟志勝認為，香港近日的示威活動，以至是中美貿易戰對行業影響不大，因為藝術品等同理財產品，加上同業秋拍及集團預展反應均十分熱烈，不擔心事件影響今次拍賣表現。

指藝術品等同理財產品

蘇富比及保利文化（3636）旗下的保利香港拍賣分別在本月3至8日及5至7日舉行秋季拍賣，蘇富比拍品的平均成交率為86%，3423件拍品成交價合計為33.5億元，較去年成交額36.4億元減少7.96%，其中25%買家為40歲以下。保利香港的秋拍成交額亦下跌，今年成交額為7.45億元，較去年近9億縮減17.2%。

東京中央拍賣戰略發展部主管、現當代藝術顧問馮懌純補充，秋拍的件數與去年相若，約1000多件，一般成交率約六成，會以書畫、洋酒、茶葉為主打，共有7個專場，包括在香港較受歡迎的「當代藝術潮玩」類別。

她指出，雖然今年環球經濟表現一般，的確令一些收藏家有所猶豫，擔心影響拍賣價，但都有部分人士希望轉持現金，因此拍品數量未有大變動。

蘇富比保利秋拍成交額按年均下跌

集團早前完成收購台灣拍賣行沐春堂34%股權，翟志勝表示，未來有意再收購位於美國的拍賣行或行業相關公司，冀於今年底公布消息，又指集團現金流健康，未有融資需要。他解釋，通過併購可擴大集團海外的知名度，更易獲取當地的資源，引入更多展品，例如台灣有豐富字畫、洋酒藏品，美國就有較高端的字畫，或會以合作協議模式發展當地業務。

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