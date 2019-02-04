貿發局秋季電子展買家減23% MEGA SHOW參展商：人潮疏落 明年不再來

明報記者 陳子凌、李哲毅

據貿發局公布，今年一連4日秋電展及同期舉行的國際電子組件及生產技術展共有逾67,000名來自141個國家地區的買家入場，其中到訪秋電展的買家超過50,000名，超過17000名買家參觀組件展；比起去年兩展合共87,000名買家，按年減少23%。去年秋電展及組件展買家分別為逾63,500名及逾23,400名。

貿發局：捷克荷蘭俄羅斯等買家增

雖然整體與會買家減少，不過貿發局署理總裁周啟良表示，來自捷克、荷蘭、俄羅斯、土耳其、巴西等國家的買家人數錄得升幅。另一方面，由環球資源於差不多時間在亞博舉行的消費電子展，內地買家也有按年10%跌幅，不過中東及拉丁美洲買家有較顯著上升。

15展商退出月底環保博覽

除了買家減少，亦有即將舉行的展覽有參展商臨時決定退出，例如本月底舉行的國際環保博覽，目前有15家本港及內地展商已表示退出；下月初舉行的國際眼鏡展，810間參展商中，有16間參展商退出，佔比2%。周啟良早前亦透露，7月至11月貿發局舉行9個大型展覽，共有9600多間參展商來港，其中有約300多間最終取消參加，佔總數約3%。貿發局現正在會展舉行綜合玩具、家品、運動用品等的Mega Show，多位參展商及買家都指人流較其預期少，有首次參展的展商指無意再來。

貿發局提供交通支援服務

貿發局表示，因應近期社會事件，買家及展商安全是首要考慮，對於秋季多個展覽，將提供交通及支援服務，如在機場設立服務櫃台，為抵港展商及買家提供最新交通資訊；安排免費巴士來往機場、展會場地及酒店；提供熱線電話、展覽網頁、應用程式及社交媒體資訊等。同時，貿發局亦加強商貿配對服務，例如確保重要買家來港採購，提供優惠以減低買家出差成本；按買家需要安排主題導覽，到訪特定參展商；網上配對方面，在商貿平台App強化網上採購功能，方便展商與買家在展會前後互動；展覽電子證附設交換名片功能，方便買賣雙方接觸洽談。

環球資源亦表示，已額外斥約600萬元加開6至7條免費穿梭巴士路線；統一消息發布頻道，即時及同步通知買家和展商所有突發消息等。