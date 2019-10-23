經濟
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綠悠雅苑業主心雄 賠訂重售即日賣貴40萬

【明報專訊】放寬按揭後二手交投大增，更有業主心雄，即日賠訂後加價沽出單位。首個置安心計劃的青衣綠悠雅苑，新近錄得一宗賠訂重售個案，業主近日成功賣出單位後，因獲另一買家高價洽購，最終賠訂後即日加價40萬元將單位易手。

中原高級分行經理楊麗珍表示，上述單位位於綠悠雅苑1座低層F室，實用面積550方呎，2房間隔，原業主以598萬元於綠表市場售出，其後原業主認為該成交價偏低，決定賠訂後重新放售，估計原業主賠訂金額連同代理佣金及其他雜費，合共不足樓價3%，料低於18萬元。單位即日再以638萬元（未補地價）售出，實呎11600元。新成交價屬近期市價，亦意味單位即日賣貴40萬元或約7%。原業主於2013年7月以339.2萬元（未補地價）購入，持貨6年，帳面獲利298.8萬元或88%。

蕭定一1.978億沽殷然複式

不過，本港受反修例風波陰霾籠罩多月，社會局勢持續緊張，市場再錄名人沽貨。土地註冊處顯示，由中國創意數碼（8078）主席蕭定一持有的西半山殷然頂層複式天池屋，實用面積2,575方呎，屬4套房間隔，另連1,196方呎天台及私家泳池，並附有2個車位，蕭氏今年1月起叫價2.9億元，放售逾8個月，最終今年9月以1.978億元售出，劈價逾9200萬元或32%，實呎76,816元，創屋苑呎價新高。蕭定一2016年6月以逾1.5億元購入上址，現帳面獲利4715.22萬元，單位3年間帳面升值31%。另值得留意，蕭氏自2017年起六度將物業加按，部分按揭貸款尚未還清。

相關字詞﹕撻訂重售 綠悠雅苑 二手成交 迎海 東堤灣畔 殷然 蕭定一

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