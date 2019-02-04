明翹匯最快今開價 首批156伙

項目主打1房及2房單位，顏景鳳指出，首批推出單位將不少於156伙，當中1房單位大部分售價為800萬元以下，預料向南高層戶可望藍巴勒海峽。對於政府放寬樓價按保上限，她表示，新措施可幫助業主買樓，同時增加一手及二手承接力，有助加快換樓鏈。另外，雖然社會事件持續，但相信非長遠，期望社會能夠盡快恢復正常運作，而她亦估計樓價將平穩發展，未有暴升迹象。

發展商昨日開放兩對連裝修及交樓標準的1房及2房示範單位，其中2房單位參照1座28樓E室，實用面積421方呎，單位客飯廳設計以珊瑚色為主調，並加入金屬元素作裝飾；而1房單位則參照2A座28樓D室，實用面積299方呎，以型格時尚風格設計，外連22方呎露台。

愛海頌料四成買家選建期付款

另一邊廂，長實（1113）深水埗愛海頌將於周五作次輪銷售，涉及176伙。長實助理首席經理(營業)何家欣表示，愛海頌上周四首輪開售，售出的113伙中，24%買家採用建築期付款，以便待樓盤入伙時申請新推出高成數按保；而次輪單位中，所有2房戶的售價均為1000萬元以下，料將受惠於放寬按揭保險樓價上限的新措施下，次輪銷售採用建築期付款的買家比率將佔整體的3至4成。至於恒大（3333）屯門掃管笏￼大‧珺瓏灣，市場消息指5日累收約1600票，以兩張價單已推325伙計，超額認購近4倍。