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「龍牀盤」錄8宗撻大訂 全屬納米戶

【明報專訊】政府放寬按揭保險，帶動樓市轉活。不過，內房佳源（2768）及舖王鄧成波家族持有的屯門「龍牀盤」菁雋，日前卻出現8宗連環撻大訂個案，清一色為實用面積不足200方呎的開放式單位。有業界指出，過去準買家因首期不足而「將價就貨」購入納米戶，但放寬按揭保險後變相可選擇增加，故放棄已購入的納米戶。

按保放寬 買家可轉購較大單位

本報統計，今年10月主要新盤暫錄約21宗撻訂個案，已超越9月全月錄約13宗，還多出8宗或62%，其中有「龍牀盤」之稱的屯門菁雋，日前連環錄撻大訂個案。據成交紀錄冊顯示，菁雋8伙於前天（10月21日）終止交易，包括7樓3室、9樓12室、10樓15室、16樓7室、17樓22室、17樓27室、19樓11室及20樓21室，單位實用由164至171方呎，全屬開放式戶，成交價介乎272萬至325萬元。買家於7月14日購入單位，並於同月簽約正式買賣合約，預計各名買家損失10%大訂，介乎27.2萬至32.5萬元，發展商共殺訂235.6萬元。

本月暫錄21宗撻訂 超上月六成

對於連環錄得8宗撻訂，陞域集團主席鄧耀昇回應本報表示，集團知道有買家新近撻訂，但沒有向相關買家了解撻訂原因。翻查資料，菁雋自去年12月起開售後，共售出342伙，佔全盤356伙96%，該盤亦先後錄得11宗撻訂個案（其中8宗撻大訂、3宗撻細訂），是今年3月、南豐旗下將軍澳日出康城LP6單日錄得14伙單位撻大訂後，錄得撻大訂個案數目最多的新盤。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，過去準買家或因首期不足，故「將價就貨」購入納米戶，但政府放寬按揭保險後，可供選擇的物業增加，自用的買家或希望住得舒適，故棄購納米戶。

莊提醒，準買家新盤撻訂後，未來亦要繳付15%雙倍印花稅（DSD），因申請退稅需要買入第2層樓後一年內賣出舊有物業，而撻訂不算是沽出物業，稅局有權不退稅。

相關字詞﹕星之谷 莊錦輝 龍牀盤 菁雋

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