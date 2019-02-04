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優品360棄租銅鑼灣兩舖 軒尼詩道舖已換租客 渣甸中心或提早撤出

【明報專訊】連串反修例活動，歷時超過4個多月，零售市道備受拖累，當中有傳與「福建幫」有關而有多間門店被破壞的優品360（2360），集團早前已表明業務受一定程度負面影響。據悉，集團旗下已有數間門店關門，或計劃在滿約後不續租，包括銅鑼灣軒尼詩道及渣甸街兩間店舖，業主亦已把舖位於市場上放租，叫租分別20萬元及38萬元。

明報記者

本報記者聯絡優品360創辦人之一及董事會主席林子峰查詢上述事宜，但林回應指不會評論集團的擴張或縮減門店計劃。事實上，多間優品360的門店近月都遭到破壞，主因是網上傳出集團與「福建幫」有關，因此遭網民發起杯葛行動。優品360本月初已曾發聲明澄清，指網絡上把集團與「福建黑幫」及「黑社會」掛鈎的指控並不屬實，集團從未參與、亦絕對沒有支持任何暴力行為。

林子峰：不評論擴張或縮減門店

不過，綜合市場資訊，優品360已有部分舖位結業，或計劃在約滿後不再續租。其中軒尼詩道475至481號東南大廈地下E舖，曾經歷多次遊行示威，據悉舖位原由優品360於今年2月起以短租形式租用，但自6月份起，香港出現多次反修例活動，該舖已於上月結業。業主亦已把舖位在市場上以月租20萬元放租，呎租僅200元水平，現時已由一間時裝店短租。

至於同區的渣甸街46至52號渣甸中心地下A、B舖，面積約1848方呎，據代理指該舖將於明年2月約滿，不過業主已先行把舖位以約38萬元放租，呎租約205元。

另市場消息亦傳出，同由優品360租用的上環永樂街57至59號地下及閣樓、佐敦彌敦道318號地舖，以及香港仔湖南街8號地舖連閣樓，雖然租約期未滿，但業主亦已在市場上放租。

公司暫有59間門店受破壞

根據優品360全年業績報告，截至今年3月底止，集團在港共有89間分店。該集團上周亦發出公告，截至本月13日，集團共有59間零售店受到破壞，由於遭受破壞的零售店舖需進行不同程度維修，這些零售店的正常業務營運將受不同程度影響。集團亦指出，香港過去數月的社會運動，對其正常業務運作有一定程度負面影響，或將影響集團財務表現。

不過，美聯工商舖行政總裁黃漢成指出，縮減舖位其實已不只是某一些集團的事，而是全面性，主要由於訪港旅客大減，單靠本地消費不足以支持。以該行觀察，目前縮舖最嚴重的包括台式飲品、藥房及餐飲業。

他又認為，舖位租金將持續回落，年底前租金將較今年初累跌兩成，較原先估計的15%為多，跌勢並會持續到明年。

相關字詞﹕渣甸街 軒尼詩道 舖位放租 銅鑼灣 林子峰 優品360 反修例風暴

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