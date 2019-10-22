太古地產1.5億增購長華工廈單位

業主持貨40年賺95倍

土地註冊處資料顯示，上述物業為船塢里10至12號長華工業大廈，現正由太古地產申請強拍，該廈新增兩個成交，一個中層A單位，以6864.75萬元易手，而一個高層A單位連部分天台，則以8457.75萬元易手，合共涉資約1.53億元。上述物業全由同一公司持有，於1971至1979年先後以共160萬元購入，持貨至今超過40年，帳面獲利1.51億元，升幅近95倍。新買家以XIN LEI INTERNATIONAL LIMITED作登記，為太古地產旗下公司。

紅磡共居項目月租8100起

另方面，近年共居項目興起，其中Weave CoLiving繼去年8月已投入服務的太子Boundary外，位處紅磡的Weave on Baker亦於下月初入伙，項目各類型房間租期為6個月起，全包形式月租由8100元起，項目房型分為「標準套房」及「單人房」，共有95個房間，面積由68至115方呎，惟有關公司未有透露相關面積是建築面積還是實用面積，當中單人房住客須共用衞浴設施，共享衞浴間備有雨淋式花灑。