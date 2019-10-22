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湯文亮：新按保是幫人非害人

【明報專訊】人常說，人有三衰六旺，特首林鄭月娥最近發表《施政報告》，本來是一份超過合格的《施政報告》，但由於有社運正在進行，此時此刻發表想唔攞低分都唔得。

《施政報告》紓高樓價 受惠者眾

果然不出所料，今次《施政報告》不足30分，是有史以來的最低分數，但我認為這份《施政報告》未能反映出真正分數，低分是牽涉有很多政治原因。政府的支持者認為林鄭未能及時止暴制亂，《施政報告》只是用民生方法解決政治問題；而社運人士認為林鄭沒有回應五大訴求，她的《施政報告》又怎樣可以得到合格分數，林鄭在裏外不是人的情况下，仍然可以攞到近30分，其實已經算是唔錯。

如果我話受惠於這份《施政報告》的人很多，一定會畀人話我黐了線，我想大家應該了解到所謂《施政報告》其實就是一份房屋政策報告，一般市民睇《施政報告》不是要知道政府的派錢方案，而是想知道政府對於樓價不斷飈升有何良策。其實，連阿茂都知道，要解決這個問題，除了增加供應之外，還是增加供應，可惜我們的特首只是顧左右而言，曾蔭權話是炒家炒起樓價；CY話增加土地，粒粒皆辛苦；林鄭比較好，她劃出了一條美麗風景線，「明日大嶼」令市民充滿憧憬，「明日大嶼」其實是「明日大愚」，大家誤會了。

今次反《逃犯條例》修訂的社會運動，除了迫使林鄭撤回《逃犯條例》修訂之外，長時間示威活動出現了一個副效果，就是林鄭可以動用《收回土地條例》。有了供應，政府就要考慮增加需求，於是推出新按保計劃，立刻被有心人話政府想推急於置業的人落火坑。

其實，無論是打算買樓、賣樓，或者是有樓的人都是新按保的受惠者，亦如政府所說，她只是給予打算買樓的人多一個選擇，如果他們供得起，可以用新按保買較大的單位，主動權仍然在買樓的人手上。

新按保助業主賣樓 減二按利息

在社運之下，打算移民的人遇上了一個難題，就是手上的物業很難賣走。在新按保下，二手樓成交量增加，代表那些打算移民的人有多一些機會賣走手上的單位。在過去幾年，不少人利用財務公司的二按買樓，他們擔驚受怕，因為二按的利息不但很高，而且貸款期很短，到期未能還款就會被沒收物業，現在他們可以用新按保來解決問題。由此來看，新按保的確解決了不少人煩惱，所以《施政報告》唔應該咁低分。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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