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周顯 投資二三事

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周顯：新房策助中價樓跑贏大市

【明報專訊】現時政府正打算把在董建華時代尚未售出的4萬個租置單位重新發售，先不去講其政治功能，單從經濟效應來看，二折的價格實在吸引，應該可以把大部分的單位都可賣掉，皆因住了幾年公屋的人，財政狀况應可改善，百零萬一個單位，應該不會買不起。

很多人估計，這個新的租置計劃，將會在明年的《施政報告》中，擴展至其他的公屋單位，除非是打算用來重建的舊公屋，才會例外。

新按保令成交增 價格卻不升

已經公布了800萬元以下單位的九成按揭，我估計，將會令到想賣樓套現移民的人得到了一個出貨機會，因此，只會令到成交增加，但價格卻不會升。這效應可能會維持一至兩年，正好碰上了預期在明年推行的擴大公屋出售。

我的評估是，兩者經過對冲計算之後，細價樓的價格應會下跌，至於1000萬元以上、3房以上的中價樓，價格則會跑贏大市。這個心理想法是，如果你手上有一個公屋單位，要想多買一個（寫配偶或子女的名字），就不會買兩房了，也沒有急着買樓的必要，因此，寧願儲更久更多的錢，去買一間3房單位。

廣告一則：我和朋友合著的《逆權之暴》早已賣光，現在加上了我寫的一篇關於《逃犯條例》的4萬字長文，重新再版，尅日推出。這篇文章博引旁徵，應該是史上對於這問題研究得最詳細的文章了。

[周顯 投資二三事]

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