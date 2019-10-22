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劉思明：有望扭轉調整趨勢 中壽看高一線

【明報專訊】港股缺乏方向，儘管有個別股份表現較為突出，但沒有明顯焦點；內險及中資券商股偏好，中壽（2628）短線轉強，可以看高一線。

恒指昨低開後最多跌61點便回升，早市曾經倒升98點、高見26,818點回順，收報26,725點，升6點；國指升3點。大市成交637億元，低於60天平均兩成，交投低迷。據《明報》港股數據庫，升跌比率52比48，升逾3%、跌逾3%各佔上升、下跌股份不足一成；陽燭對陰燭為55比45，大市好壞參半，整體表現牛皮。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有四成多下跌，零售及教育、航運物流跌約1%，表現已經是最差。有個別股份跌幅較大，出口、科技股如海豐（1308）、敏實（0425）、創科（0669）、丘鈦（1478）、舜宇（2382）跌超過2%；強勢的平安好醫生（1833）、海底撈（6862）亦有回吐。

中糧肉食2.8至3元料有阻力

上升行業中，綜合企業、農業及水務升約3%，表現強勁，但由個別股份帶動。大昌行（1828）獲提私有化，股價升三成，帶起綜合企業表現；農業及水務受惠豬肉股雨潤（1068）升逾兩成，中糧肉食（1610）升半成。中糧肉食上周回調守住50天線回升，惟上望2.8至3元料有阻力。

此外，同股不同權的公司可獲納入港股通，小米（1810）、美團（3690）升逾4%，港交所（0388）亦升近2%。此外，越秀交通（1052）、波司登（3998）、中海油服（2883）等保持強勢向上；整體而言，強勢股有漲有回。

內地A股初見支持回升，內險及中資券商股偏好，中壽升半成，中信証券（6030）升1%。近半年來，內險股平安（2318）、財險（2328）領漲；太保（2601）曾經跟得上，惟9月走勢突然轉差，暫不宜沾手。中壽基本面改善，股價落後有轉強迹象，短線有望趕上。

中壽後市料可反覆上試20元

中壽上周五收市後發盈喜，預計首3季純利按年增長1.8倍或以上，主要受到投資收益增長及扣稅政策帶動；第三季業務表現理想，預料有助股價回勇。

走勢上，中壽升穿3月延伸下降軌約19.4元，有望扭轉調整趨勢，後市料可反覆上試20元甚至21元，可以候小回吸納，短線可設低收18.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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