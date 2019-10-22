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張兆聰：中壽盈喜 落後內險短線炒上

【明報專訊】恒指昨日微升6點，收報26,725點，成交金額637億元。港股窄幅上落。上交所及深交所宣布將同股不同權股份納入互聯互通合資格股份列，美團（3690）及小米（1810）應聲彈起達5％。發盈喜的中國人壽（2628）股價飈升5％，其他落後的內險股也有短線炒上的可能。

恒指上周受制27,000點關口，周五更出現「穿頭破腳」的利淡形態，但市况明顯跌不下去，短線似陷入膠着狀態。騰訊（0700）、友邦（1299）等重磅股嘗試向上但阻力重重。騰訊正面對增長動力無以為繼的困局，即使手遊表現回暖，但廣告收入增長疲弱而成本上漲，NBA事件又雪上加霜。支付業務是近年的主要增長引擎，但根據艾瑞諮詢發布的2019年上半年《中國第三方支付行業數據發布報告》，中國移動支付交易規模達到190.5萬億元人民幣，同比增速達58.4%，但到今年第二季已放緩至22.6％。騰訊很可能已告別過去20年幾何級數的增長速度，今年預測市盈率約30倍，即使已貼近近年的下限，但股價依然沒有起色。

騰訊友邦向上阻力重重

至於友邦，雖然周末期間有「保險通」的消息，但市場始終擔心香港地區的業務情况，保險通的初步內容也並非太突破性，股價幾次升破76元都衝高回落。

當前全球經濟愈來愈疲弱，但市場對全球央行放水的看法也更樂觀，在債券已處於相當高的估值下，歐美央行QE帶來的資金力托股市。韓國海關數據顯示，10月份前20天的出口按年下跌20％，當中對中國的出口同樣跌了20％，同時當地9月份CPI更首次跌至負數。日本情况也不好，9用份出口下跌5.2％，為連續第10個月下跌，當中對中國出口下降6.7％，對美國也跌7.9％。日韓數據可作為全球經濟的參考甚至領先指標，至今仍沒有起色，聯儲局年底前進一步減息的機會高唱入雲。

要留意，債息已差不多兩個月沒有向下突破低，開始出現止跌回穩情况，若資金開始由債市回流股市，再加上歐洲央行及聯儲局每月各買入200億歐元及600億美元資產，歐美股市便在經濟每况愈下時反而處於歷史高位。但外資對中港資產有保留，區內股市並不怎麼受惠。

中國人壽發盈喜，預計首9個月盈利將增長180％至200％至560億至600億元人民幣，數字已超出市場原先預測的全年水平，意味單是第3季盈利高達180億元至220億元人民幣，按年勁升420％至540％，並且大大高於其正常的平均50億元至60億元人民幣的季度收入。主因是集團在股市投資收益大幅增長，以及企業所得稅減少所致。中國人壽股價持續積弱，對如此強勁的盈利增長一定會有反應；內險在投資方面不應該有太大分別，估計同業一樣會在股市有不俗斬獲。

新華保險中國太平可博盈喜炒上

論落後，除了中國人壽外，新華保險（1336）、中國太平（0966）都由高位下跌不少，進一步向下的風險應不大，短線可博發盈喜而炒上。

[張兆聰 還看今朝]

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