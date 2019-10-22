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經濟
2019年10月22日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
將軍澳元朗東涌3日成交破百 放寬按揭效應 太古城一日4宗
劉小麗870萬沽海濱南岸兩房 8年賺1倍
美聯黃建業：上車靠「父幹」變自己「苦幹」
愛海頌周五次輪銷售176伙
8月施工量僅2伙 業界料全年僅約萬伙
大摩料港下半年GDP跌2% 估樓價跌一成 看淡本地股
憧憬北水 3股逆市升近5%
LPR第3次報價利率維持4.2厘
傳警查總部 51信用卡挫35％停牌
ESR捲土重來 最多集資114億
證監指有包銷商跨大IPO配售訂單 擬制訂指引 免損害新股定價水平
9月70大城市樓價升8.4% 1年最小
中移動首3季EBITDA升5%
李寧9月訂貨會訂單增幅稍多於10%
中電首9月港售電量增1.8% 派息0.63元
銀通冀明年全線推無卡提款 將覆蓋港澳逾3000部自動櫃員機
伙銀行與財務公司 設中小企貸款平台
豐盛服務：不排除再收購及增聘人手
Supercell母公司 騰訊增持至51.2％
客戶申關稅豁免 助港商免戰1年 金寶通：為公司爭取時間應對貿易戰
東盟嚴打中國貨「借道」運美
德勤教路 4招避加關稅
白宮顧問：中美談判倘順利 或撤12月關稅 美股早段向上 國際油價跌1%
拉加德：貿戰恐削美全球領袖角色
Libra或與單一貨幣掛鈎
張兆聰：中壽盈喜 落後內險短線炒上
李浩德：網上睇醫生新商機
金曹：日夜均有波幅指數作後市參考
技術取勝：丘鈦8.8元成關鍵支持
英媒：渣打溫拓思自願減人工
劉思明：有望扭轉調整趨勢 中壽看高一線
周顯：新房策助中價樓跑贏大市
湯文亮：新按保是幫人非害人
太古地產1.5億增購長華工廈單位
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技術取勝：丘鈦8.8元成關鍵支持
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【明報專訊】小米9.5元阻力不輕（圖）
華泰13元料有阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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