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金曹：日夜均有波幅指數作後市參考

【明報專訊】恒生指數自從美國總統特朗普改變了貿易戰的談判策略後，走勢開始有靠穩的迹象，特朗普的變化首先由主動辭退鷹派國家安全顧問博爾頓開始。

雖然並不是引伸波幅拉升指數就一定會下跌，但總的來說反向關係還是比較明顯的。因為恒指引伸波幅下跌表示期權莊家願以較低價錢沽出期權，即是市場買PUT對冲下行風險的需求並不大，預計大幅下跌的風險收斂。以收市價計，近日恒生波幅指數高位是在10月9日出現的21.09，當日恒生指數收25,662點，剛好也是近期的收市低位，之後恒指逐漸回升，恒指引伸波幅也由21.09回到16.8，跌了超過5點，表示10月結算價高於以20日線26,213點為中軸，大概500至1000點的幅度到26,713至27,213點區間比較大，跌穿20天線或升穿重要技術阻力250天線的機會不大。

由於現時晚上仍然有期指期權操作到深夜3時，但卻沒有恒生指數的引伸波幅報價，那是否可以參考市場常用的標普500指數的波幅指數？答案是否定的，因為恒指與標準500指數最近60個交易日的相關系數只有0.69，相關度偏低。夜間可留意成交量相對活躍的富時中國（FXI），相關系數0.75，比較合理。芝加哥期交所也提供中國富時中國波幅指數，近期收市高位在10月8日見22.59，之後走勢跟恒指波幅指數一樣快速回落到17.7，也是回落約5點。不排除較多投資者在8、9月時買10月PUT當作股災保險，所以10月中波幅大減，所謂「縮窩」，一般散戶無論買CALL買PUT也難贏到錢。

波幅指數連日升 須提高警覺

一般來說，引伸波幅調高並高於20表示後市有較大壓力回調。所以日間看恒指波幅指數的升跌、夜間看富時中國波幅指數的升跌，如連續幾日上升，就要提高警覺。

投資者憧憬中美元首11月會面

現時恒指走勢類似6月中憧憬中美元首在6月29日G20峰會期間見面，6月恒指引伸波幅由21回落17.5，期指由27,200升到28,900點區間。10月投資者憧憬中美元首在11月16日、17日於智利聖地牙哥舉行亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議期間可以簽署第一階段貿易談判的正式協議，以及10月聯儲局再次減息。

特朗普多次表示第二階段談判也很順利，估計涉及中國立法保護知識產權、人民幣競爭式貶值及加快開放金融服務、資產管理及保險業等等會有明顯的進展。10月期指由25,960點突破向上，在26,420點至26,520點加倉，只要失守26,420點，以及恒指波幅指數在17.5樓下，後市見27,300點大概250日平均線的機會比較大。

[金曹 期權制勝]

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