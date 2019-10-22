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李浩德：網上睇醫生新商機

【明報專訊】互聯網急速發展，線上線下的界線愈來愈模糊，改變了大家的生活習慣。由以往的行街睇戲食飯到現在的淘寶手遊外賣，近年連睇醫生也上網。港股中有兩隻網上睇醫生股：平安好醫生（1833）和阿里健康（0241），當中平安好醫生本月表現凌厲，暫升逾三成，大幅跑贏大市並續創上市後新高。

受惠國策 平安好醫生股價本月升三成

隨着線上醫療服務被納入醫保、國家發改委等部門於9月尾聯合印發了有關促進健康的《綱要》，「互聯網 + 醫療健康」的發展速度將進一步提升，令網上看病模式更開放實用。政策讓行業由原來只是諮詢走向診療，提供問診服務以及診後的藥品，形成一個更完善的線上線下的閉環生態系統，讓用戶得到 一條龍的高品質醫療健康服務。

平安好醫生的母公司貴為中國平安（2318），在內地擁有龐大的保險客戶網絡，早就有着發展醫療健康的先機，連同第三方保險公司的戰略合作，平安好醫生的客戶來源可說是唾手可得，其現時註冊用戶數現已破3億。好醫生於8月時正式推出極為創新的一對一私家醫生會員服務，以知名的專家團提供24小時的線上下一條龍服務。雖然該服務每年最低消費只是500元人民幣，但加上一連串診後的消費，收入增長潛力不可忽視。有了客戶的健康數據，利用人工智能精準地定投放廣告產品及服務在用戶身上。

因此，其實公司最大的收入來源是來自商城，佔平安好醫生的總收入愈五成，阿里健康的更佔八成以上。平安好醫生與阿里健康最大的分別是客源，從商城的收入數據及其母公司的業務可見，阿里健康的客源更偏向購物為主，反而好醫生的用戶主要是來自保險業，或許更大機會是目標消費者。

在盈利能力方面，平安好醫生上半年的收入增長升逾倍，銷售及營銷費用比去年減少了兩成，而且佔收入比例都下降了約25個百分點，顯示管理層在策略上取得成功。值得一提的是，好醫生現時有約千人規模的自有醫療團隊、5000多名簽約外部醫生，便能應付日均問診量達60多萬的人次，貫穿線上、線下的服務，如此獨特的商業模式，相信會繼續引來資金的關注。

（作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時並持有平安好醫生、中國平安的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]

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