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Libra或與單一貨幣掛鈎

【明報專訊】環球政府和監管機構對facebook（fb）數碼貨幣項目Libra（天秤幣）紛紛抱懷疑態度之際，fb數碼貨幣項目負責人馬庫斯（David Marcus）表示，Libra不一定要按最初的設定，與一籃子貨幣掛鈎，而是與美元等單一國家法定貨幣掛鈎。他說：「我們可擁有一系列與單一法定貨幣掛鈎的穩定幣，例如美元穩定幣、歐元穩定幣、英鎊穩定幣等。我們絕對可以用一種數碼化的代幣，代表一個國家的本國法定貨幣。問題是可以解決的，這也是我們應該考慮的選擇之一。」

原來設計：與一籃子貨幣掛鈎

不過馬庫斯強調，並非暗示與單一法定貨幣掛鈎的穩定幣，是監管Libra項目的Libra協會的優先選擇。馬庫斯稱，fb的主要目標仍是創建一個更高效的支付系統，對於這系統將使用怎樣的貨幣代幣（currency token），fb仍在尋找替代方案。

他說，fb關心的是Libra項目能否順利啟動，有很多方法可解決這問題，而Libra需要展現出很大的靈活性。環球政府及監管機構憂慮，倘Libra與一籃子貨幣掛鈎將變成一種全球貨幣，顛覆傳統金融系統，並可能威脅用戶私隱，甚至可能促進洗錢和恐怖主義融資等。

本月起，PayPal、Visa、萬事達卡、Stripe、eBay等相繼退出Libra項目。與此同時，20國集團同意對加密貨幣制定嚴格的規定，並表示在解決各種風險前，不得發行Libra。馬庫斯仍表示，fb仍打算明年6月推出Libra，但除非解決了所有法律問題，否則不會推進項目。

（路透社）

[國際金融]

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