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拉加德：貿戰恐削美全球領袖角色

【明報專訊】將於下月接任歐洲央行行長的國際貨幣基金組織（IMF）前總裁拉加德（Christine Lagarde）接受《60分鐘時事雜誌》訪問時警告，中美貿易戰將帶來可怕的後果，而美國作為全球領袖的角色可能被削弱。拉加德稱，自己從小的價值觀就是認定自己是世界公民，「我看到的風險，是美國可能失去世界領導地位，這將是可怕的發展」。

警告特朗普勿施壓減息

拉加德警告美國總統特朗普，不要向聯儲局施壓要求減息，因為這可能會刺激通脹。她說，當失業率處於半世紀低位時，不應通過減息來刺激經濟增長加快， 以避免價格飛漲的風險。她形容貨幣政策「須非常小心，這就像駕駛飛機」。她表示將告訴特朗普，市場穩定需要理性的決定，不應成為推文的主題。

她呼籲決策者結束嚴重影響全球經濟的中美貿易戰，因為只要增長減少接近1個百分點，將意味更少的投資、更少的職位、更多人失業，且經濟增長放慢。市場預料，任期至本月底結束的歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）不會在周四的議息會議減息，但將重申需要歐洲多國政府推出財政政策。本周將召開貨幣政策會議的俄羅斯、土耳其和印尼央行，預期將宣布減息。

上周參加IMF秋季會議的財長和央行官員稱，全球經濟面臨的最大風險，是與貿易相關的不確定因素。IMF稱，今年環球經濟增長已放緩至2009年經濟衰退以來的最低水平。拉加德對美、英減少參與國際事務感到遺憾，並對英國試圖脫離歐盟感到「極大的悲傷」。

（綜合報道）

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