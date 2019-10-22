白宮顧問：中美談判倘順利 或撤12月關稅 美股早段向上 國際油價跌1%

2013年諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家席勒（Robert Shiller）認為，美國形勢仍然樂觀。他說，美國總統特朗普的牛市效應猶在，經濟衰退應是多年後的事。席勒稱，特朗普創造了一個有利於消費者大量消費的環境，成了延遲經濟衰退的主要力量。他說，消費者支出在經濟擴張周期末段保持不衰，部分原因或許與前總統奧巴馬有關，但能維持這麼久，需進一步解釋，相信這是由於特朗普推動消費。不過席勒也強調，華爾街仍面臨不確定性，而特朗普必須度過彈劾調查，屆時他的政策可能會讓市場繼續受益，預料未來3年也不會衰退，就算出現衰退，也可能相當溫和。

高盛：英鎊兌美元短期邁進1.35

左右市况的還有英國脫歐進程。高盛最新研究報告指出，英國無協議脫歐的概率由10%降至5%；脫歐協議過關的機率，則由65%調升至70%。高盛預期，英鎊兌美元短期會向1.35邁進，並維持英鎊兌美元的長倉建議。不過高盛認為，英鎊面對的脫歐程序風險仍在，但比起無協議脫歐是可以接受的。英鎊兌美元昨曾升穿1.30。不過英國脫歐大臣柏建熙昨警告，英國仍有可能於10月底硬脫歐。

瑞銀：投資者為脫歐「罷工」

瑞銀（UBS）主席魏柏昂（Axel Weber）稱，英國脫歐的不確定對投資不利，他形容投資者「幾乎在罷工」。他認為，雖然利率非常低，投資的成本達到歷史低位，但不確定因素推高了投資項目能否產生回報的風險，也增加了調整生產鏈的風險，在政治決策有定案之前，投資者都避免作出投資決定。

魏柏昂稱，對英國有序脫歐有信心，儘管脫歐已被推遲多次，投資者仍在等待投資機會。他說，脫歐的不確定性已導致對英國的投資急跌，對英國經濟的動力並非好事。公投後英鎊大幅貶值、通脹加劇、家庭購買力下降、出口疲弱、房地產價格下跌，影響到英國的經濟。

日本連續3月現貿易逆差

受全球貿易環境惡化影響，日本9月出口與進口繼續按年下降，連續第3個月出現貿易逆差。數據顯示，由於汽車零件、半導體設備等出口下滑，9月日本出口額按年跌5.2%，連續10個月按年收縮。

日本央行行長黑田東彥稱，若全球風險加劇，威脅到日本實現2%的通脹目標，日本央行將進一步放寬貨幣政策。

（綜合報道）

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