德勤教路 4招避加關稅

1. 強調替代品難求 損美經濟

第一招，美國買家需要提出理據，強調除了輸入內地生產的產品之外，難以找到其他替代方案，尤其是在美國國內找替代商；若不輸入內地生產的產品，將會對該行業造成衝擊和經濟損失，例如令美國流失多少個就業機會等。此外，若有關產品不屬於「中國製造2025」的領域，獲豁免的機會亦較高。

暫時來說，申請豁免的成功率大約是30%。不過，若有美國買家成功申請到豁免，則其他買家從內地輸入同一產品編碼以及相同技術描述的產品，亦可以獲得豁免。但豁免期暫定只有一年。第1份和第2份清單內的貨品已過了申請豁免的限期。現在只餘下第3份和第4份清單內的貨品還可申請豁免。

2. 「第一口價」報關 減低徵稅額

第二招是以「第一口價」來報關，即是在報關時，貨品的價格只計算生產商（這裏指的是內地廠商）的勞工成本、經常開支、原料及零件成本，以及利潤等；中介商（例如香港的出口商或內地廠商的香港母公司等）的行政成本及利潤，以及美國國內的物流費用等都毋須計算。這樣令貨品的報關價格低一點，進口關稅亦自然會低一點。

有會計界人士建議，若產品是在香港或外國設計，設計費亦不用計算在「第一口價」之內。

3. 優化產品編碼 關稅有望大減

第三招是所謂「優化」進口產品編碼，是指找尋更加適合產品特質兼且稅率較低的產品編碼來報關。

展佩佩認為，買家和生產商不應靜悄悄更改產品編碼來報關。因為美國海關未有即時提出反對，可能只是未細看每宗進口個案而已，並不等於他們認同。美國海關可能會在幾年後才表示不同意，並要追討以往少收的關稅。

她建議，買家和生產商需要提交理由和文件，解釋為何覺得新的產品編碼更加適合該種產品，更能反映其性質和用途，主動請求美國海關答覆。一般來說，美國海關會在30個工作日內回覆是否同意。但若是化學品或某些科技產品，則可能要90個工作日。

這個方法絕不易做。但美國對於不同產品的稅率本來就有分別。而且，美國現時仍未向小部分內地生產貨品加徵關稅（清單4B），預計在12月15日才實施，也可能是因為中美談判有進展而再延後。因此，這方法仍然值得考慮。

4. 搬遷生產地 計算附加值比例

第四招是搬遷生產地。但展佩佩表示，美國海關對於產地的最重要定義，是涉及的產品性質形態改變的主要生產工序在哪裏。如果生產地點是和美國簽訂了自由貿易協議的國家（如加拿大、墨西哥），美國海關會要求入口商提供產地證，並要計算附加值是否達到該行業的要求。但如果生產地點是其他地區，則產地證並非必須，亦未必考慮附加值高低（視乎不同行業）。

有工業界人士表示，以電子產品來說，主要生產工序是指將晶片、電阻、電容等加插在線路板的工序。因此，若只是將電子產品以散件形式運到其他地點組裝（好像店舖組裝電腦般），那肯定不符合產地的定義。

[貿戰與香港系列 - 豁免篇]