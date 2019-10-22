客戶申關稅豁免 助港商免戰1年 金寶通：為公司爭取時間應對貿易戰

明報記者 陳子凌、薛偉傑

早在去年開徵的500億美元（約3900億港元）關稅，金寶通已有產品於清單之上，易嘉禮表示，關稅未實施時公司已開始想辦法對應，當時跟美國客戶溝通，他們都認為，10%稅率還可以分擔，但25%就難以承受。據易嘉禮稱，美國的生意額佔公司總額40%左右，如全部都要繳關稅，影響可謂不小。他的這批產品去年第三季已被美國徵收25%關稅。

難覓替代品 智能打火裝置獲免關稅

「那時有3名客戶決定向美國貿易代表處申請關稅豁免。」易嘉禮道，大約等了近一年，今年5月其中一名客戶申請成功，一名客戶被拒絕，還有一名仍然在等結果；成功獲豁免的客戶，佔公司總生意額約8%左右，其產品為具備智能控制的室內火爐，而獲豁免的是由金寶通生產的智能打火裝置部件。

易嘉禮指出，該部件有很嚴格的潔淨要求，需要有高規格生產過程，不能輕易在中國以外找到替代品，所以符合豁免條件，但他直言，其實整個申請過程公司都較被動，主要還是由美國客戶全權處理。「除非你本身在美國有做品牌，只做代工是不可能自行申請，要由採購商申請。」易嘉禮亦稱，申請豁免還要找律師，而在美國，熟悉關稅法例的專業律師不多，所以申請者眾，但審批時間長，且成功率亦低。

代工廠不能申請 靠採購商「出手」

根據美國貿易代表處公布的資料顯示，截至今年9月30日，去年7月實施的340億美元（約2652億港元）關稅，共接獲1.08萬宗的申請，獲批只有2905宗，6877宗被拒，獲批成功率只有26.8%，且還有申請尚在審核階段。至於去年8月實施的160億美元（約1248億港元）關稅，審批程序剛開始不久，在2928宗豁免申請當中，暫時有403宗獲批，1484宗遭拒絕，成功率約14%。去年9月24日執行的2000億美元（約1.56萬億港元）關稅，於今年6月底才接受豁免申請，申請期於9月底結束，暫時只有53宗獲得豁免。

豁免申請成功率僅27%

不過，易嘉禮認為，既然申請手續由客戶包辦，成功率不論高低也是何樂而不為的事；再者如成功便可從關稅實行日起計免稅一年，「雖然只免一年，但變相比其他人多出一年時間免受關稅影響，有較充裕的時間做其他準備」。易嘉禮表示，去年9月公司便在馬來西亞找到合作伙伴，將一部分美國訂單外判予對方生產及出口；他又表示，雖然外判可能會令公司毛利減少，但其實可以加價彌補：「你幫客戶省下25%關稅，那麼加價幾個百分點也很合理。」

易嘉禮認為，港商如想避免關稅，首先要確保客戶不流失，透過外判訂單予合作伙伴是一個方法，而且在過程中能讓公司了解和適應當地生產狀况，再部署下一步行動，像金寶通最近便決定在東盟自設廠房，現正籌備前期工作，「這樣一步一步來部署，相對直接遷移會較穩妥，企業面對的風險也較低」。

[貿戰與香港系列 - 豁免篇]