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豐盛服務：不排除再收購及增聘人手

【明報專訊】豐盛服務（0331）上周公布以7.049億元向母公司豐盛創建收購物業管理公司富城、僑樂，問到收購的物管業務發展成熟，如何帶來增長時，執董兼副主席林煒瀚表示，由於旗下機電服務亦有在大中華地區發展，未來不排除以豐盛服務的名義於包括大灣區、廣東省等地向熟悉的港商、發展商提供服務。同時，亦不會排除在收購項目後，再進一步收購壯大公司。

集團早於去年初以5億元向母公司豐盛創建收購洗衣業務，問到往後會否向母企一年一買，林煒瀚強調，集團是一間綜合服務公司，每日均研究不同公司，包括與不同公司接洽或由公司主動研究。

上周逾7億購母公司物管公司

但目前首要是將新收購融入公司，相信收購後整體員工可達至1.3萬人，收購業務將與核心業務起到協同效應，人手可靈活運用，故不會裁員，反而有可能要增聘人手。

目前富城、僑樂管理13萬個住宅單位、360萬平方米商業面積、5萬個停車位。

問到今次收購的付款方式包括透過為期兩年，港元同業拆息加0.6厘的年利率銀行貸款安排當中5.64億元現金代價，另外1.409億元則發行4367.5萬股可轉換優先股支付。公司執董李國邦及首席執行官潘樂祺解釋指，主要因公司近年入標不少巨型項目，包括了啟德體育園等，故想保留較多現金為新合約作準備。同時，母企願以可轉換優先股支付，亦反映其看好公司及行業前景，希望公司壯大。

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