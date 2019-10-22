豐盛服務：不排除再收購及增聘人手

集團早於去年初以5億元向母公司豐盛創建收購洗衣業務，問到往後會否向母企一年一買，林煒瀚強調，集團是一間綜合服務公司，每日均研究不同公司，包括與不同公司接洽或由公司主動研究。

上周逾7億購母公司物管公司

但目前首要是將新收購融入公司，相信收購後整體員工可達至1.3萬人，收購業務將與核心業務起到協同效應，人手可靈活運用，故不會裁員，反而有可能要增聘人手。

目前富城、僑樂管理13萬個住宅單位、360萬平方米商業面積、5萬個停車位。

問到今次收購的付款方式包括透過為期兩年，港元同業拆息加0.6厘的年利率銀行貸款安排當中5.64億元現金代價，另外1.409億元則發行4367.5萬股可轉換優先股支付。公司執董李國邦及首席執行官潘樂祺解釋指，主要因公司近年入標不少巨型項目，包括了啟德體育園等，故想保留較多現金為新合約作準備。同時，母企願以可轉換優先股支付，亦反映其看好公司及行業前景，希望公司壯大。