經濟
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伙銀行與財務公司 設中小企貸款平台

【明報專訊】櫃員機走向「無卡化」是銀行業的一大革新，借貸服務數碼化則早已非新鮮事。不過，銀通行政總裁蔡炳中表示，銀通擬於明年初正式推出一站式中小企網上貸款平台「Vtic」，他透露目前網站已試行運作大概3個星期，旨在為中小企整合信譽良好的銀行與財務公司等貸款資訊，及提供各種融資建議方案，現時有2至3間銀行合作參與。

本港經濟面臨下行風險，他表示，平台的貸款目標主要以規模較小的飲食業及零售業為主，認為其大部分都在面臨短期的資金周轉問題，因此借貸額度會相對較低，期望能紓緩中小企在獲取融資上的困局。據「Vtic」網站顯示，平台暫時提供「分期貸款」與「循環貸款」兩種計劃，並強調不會收取中小企任何費用。

目前網站已試行運作3周

他認為，借貸業務將會是非常刺激的市場，因借貸會較發展零售業務更加容易快速賺錢，他續指：「如果純粹開放API（應用程式介面）平台，但沒有一個完善生態系統，其實沒有很大價值，只有建立更多真正能幫助中小企及業界平台，才是真正有價值。」

銀通於年初已推出本港首個API平台「JETCO APIX」，當中結合13家銀行與其他機構等，方便市民在不同平台上比較產品資料和格價。因此他強調，現時目標是要做好生態環境，予業界了解箇中好處，而支付方式、技術及管治都甚為重要。

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