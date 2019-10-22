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銀通冀明年全線推無卡提款 將覆蓋港澳逾3000部自動櫃員機

【明報專訊】由中銀香港（2388）、渣打香港（2888）及其他中小型銀行組成的銀通支付系統聯盟，其行政總裁蔡炳中表示，今年底前旗下自動櫃員機（ATM）或將推出二維碼（QR code）無卡提款服務，初步有2至3家銀行參與，冀明年中銀通30個會員銀行能完成櫃員機的軟件升級，續將服務擴展至旗下全線櫃員機。他又指出，目前正與澳門銀行界洽商，計劃未來會將服務拓展至當地，現時旗下共擁有超過3000部自動櫃員機，香港與澳門分別佔大約2000部及1000部。

明報記者 溫藹紅

事實上，部分本地銀行早已就無卡提款計劃或推出相關服務（見表2），包括早於2015年便推出以短訊密碼認證的東亞銀行（0023），以生物識別技術作指靜脈提款的中銀香港等。

參照渣打掃描QR code認證方式

銀通蔡炳中表示，是次無卡服務，將參照同樣以掃描QR code作認證的渣打香港。

蔡炳中表示，用戶可於旗下銀通網絡的櫃員機選擇無卡提款，並透過銀行自身設立的手機應用程式（App）掃描QR Code，以手機指紋認證等方式驗證個人身分，便能即時實現無卡提款（見表1）。他續指出，在操作步驟減少下，除了能大大縮短提款時間外，更有助提高戶口安全程度，因為無卡提款或會利用到手機指紋認證（Fingerprint），以辨識提款人真偽，用戶毋須擔心提款卡被盜或暴露個人密碼，相信較以往的實體卡更為安全。

好處：縮短提款時間更安全

另外，本地虛擬銀行（Virtual Bank）料於第四季試業，今年內將陸續推出服務。然而就本地銀行無卡提款，他指出，有多家虛擬銀行有意加入銀通網絡，並就此與銀通接洽，讓虛擬銀行客戶能使用其旗下的合作櫃員機作取款交易，認為此舉有助推動銀行業界的創新轉型.

他又提到，櫃員機不應只局限於提款，未來或可加入更多創新功能，例如擴充為新的傳播渠道等。

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