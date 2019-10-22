李寧9月訂貨會訂單增幅稍多於10%

截至9月底，不包括李寧YOUNG的李寧銷售點數量共計6,564個，較上一季末淨增加142個，年初至今淨增加220個。在淨增加的220個銷售點中，零售業務淨減少163個，批發業務淨增加383個。李寧YOUNG銷售點數量共計926個，較上一季末淨增加54個，年初至今淨增加133個。

中國動向次季同店中高單位數增

中國動向（3818）則公布，以去年第三季始投入運營、不含Kappa童裝業務及日本業務的Kappa品牌店舖在截至9月底的第二季同店銷售按年錄得中高單位數增長，其中線下業務錄得低單位數下降，電商業務錄得50%至60%中高段增長。上半年整個平台之同店銷售按年錄得中低單位數增長。

截至9月的第二季不包含Kappa童裝業務及日本業務的Kappa品牌店舖整個平台之零售流水按年錄得10%至20%中段增長。