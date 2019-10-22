9月70大城市樓價升8.4% 1年最小

四大城市樓價按月上漲0.4%

統計局數據顯示，一線城市樓價升勢個別發展，4個一線城市（北京、上海、廣州及深圳）新建商品住宅銷售價格按月上漲0.4%，較上月擴大0.1個百分點；當中北京和廣州樓價按月持平，按年升幅分別略為收窄至4.7%和9%。至於上海、深圳樓價則分別按月升0.5%及1.2%，按年則升2.7%及2%。

雖然厲行「住房不炒」政策，但內房股乘着9月銷售較預期好，板塊強勢持續，內房股禹洲地產（1628）首席財務官邱于賡透露，相信10月份合約銷售繼續亮麗，希望不少於90億元（人民幣．下同），按去年10月份的63.01億元計算，增長近43%。集團主席林龍安及邱于賡均指出，今年完成670億元目標不成問題，明年更要衝擊千億規模。

內房商禹洲：10月銷售續亮麗

問到銷售持續強勢，邱于賡指出，相信好環境能持續到明年，但集團將按銷售情况決定，若情况好，或「收一收（步）」。至於行業及政策方面，林龍安指，在住房不炒的前提下，已有舟山、南京、揚州等地放寬限購條件，料政策在第四季較寬鬆。融資方面，相信亦不會再像第三季般不批准發債，目前公司亦有在內地申請公司債，亦有其他境外融資渠道。