經濟
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證監指有包銷商跨大IPO配售訂單 擬制訂指引 免損害新股定價水平

【明報專訊】港交所（0388）首次公開招股（IPO）集資額在全球市場中排名前列，即使近月本地局勢動盪，新股市場仍然熱鬧。不過，證監會副行政總裁梁鳳儀昨日在一論壇上發言時指出，近年港股發行規模較小的新股比重增加，出現持股集中以及操縱股價問題，此外她認為港股市場的流動性落後於其他市場。她又指出，未來要加強對保薦人及包銷商的監管，其中一項為檢視新股國際配售的簿記建檔（book building）過程，因有包銷商「報大數」的情况，並根據結果發出相應指引。

明報記者 馬迪帆

早前證監對保薦人失當行為頻頻出擊，曾在去年發出檢視保薦人缺失的通函，今年證監對4家保薦人因其客戶新股文件造假而開出7.9億元的罰單。梁鳳儀昨日特別指出，新股包銷費用利潤可觀，投行因而承受巨大市場競爭壓力，包銷商或會建立大量大額訂單，甚至提交誇大或虛構的訂單，從而損害新股定價水平。她續指出，證監其後將會檢視包銷商的簿記建檔過程。

信永：有包銷商誇大數據 為新股上市日抬價

信永中和會計師事務所管理合伙人盧華基表示，所謂簿記建檔，即是包銷商要建立檔案，記錄各投資者認購新股數量。他認同現時有包銷商在銷售股票過程中誇大數據，製造出超額認購、求過於供的假象，進而為新股上市首日抬價。他表示，類似的失當行為要查證是十分困難，此外配售認購股份的簽約時間較遲，其中容易生變，相信證監是希望藉建檔來加強有關披露，堵住不良漏洞。不過他同時指出，包銷商是否願意披露全部細節，依然要看最終規定情况。

與交易所研究港股交投偏低原因

證監會及交易所近年對質素不佳的上市公司不留情面，曾合力打擊創業板「借殼上市」，亦收緊了停牌條例。上市申請審批亦愈見嚴格，截至今年9月底，主板上市申請被拒的數量就已與去年全年持平，達到25宗（見表），較2017年的8宗更大幅上升。梁鳳儀表示，近年上市申請數目雖然增加，但卻多為小型股，過去三年間，發行規模少於1億元的新股佔全部新股四至五成，而保薦人的數目亦由2012年底的75家升至現時的123家（圖）。她質疑，以往不少集資規模小的發行人欠缺可信上市理據，實際上並不需要新資金，而是藉上市以操縱股價、欺騙股東。

除針對細價股外，梁鳳儀亦指出，港股市場市值排名雖然較高，但年度成交量相對市值的比率在主要交易所中卻僅排名第13位。她說正與交易所一同研究交投偏低的原因。她又表示，證監正就IPO過程的架構與交易所上市科展開對話。據了解，有關事宜或針對新股認購「T+5」機制，即由新股定價到交易需時5天。港交所行政總裁李小加此前曾多次發聲，認為可以改進至「T+1」模式。

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