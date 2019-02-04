ESR捲土重來 最多集資114億

ESR曾在今年6月中提交申請，但後來突然宣布「因應市况」押後上市。公司主席Jeffrey Perlman認為，現在是上市的好時機，亞太區的電商業務增長持續強勁。公司去年純利約為2.13億美元（約16.7億港元），而截至今年6月底，公司的資產管理規模為202億美元（約1584億港元），內地電商巨頭之一的京東亦是其股東之一，持有8.7%股權。

同期招股的還有主營小型家用電器公司JS環球生活（1691），招股價每股5.55元至7.25元，每手500股，入場費為3661.53元。JS環球生活總計將發行5億股，最多集資約36.25億元，預計在下周四（31日）於港交所掛牌。

JS環球生活籌36.25億 3661元入場

公司在內地市場以品牌「九陽」為主，於2017年收購美國家電品牌SharkNinja。去年公司全年收入按年升71.5%至26.8億美元（約210.2億港元），不過因稅務開支增加，溢利按年跌20%至1.12億美元（約8.78億港元）。受中美貿易戰關稅影響，公司今年上半年額外關稅支出高達1010萬美元（約7921萬港元）。公司全球總裁Mark Barrocas表示，公司現時正將部分產品生產線轉移出中國，此外公司以美元結算，相信人幣貶值對公司有正面作用。