傳警查總部 51信用卡挫35％停牌

在51信用卡昨日股價大跌前，已自今年3月1日起走弱，從當時高位7.08元起計，7個半月共跌75%。截至本報昨晚截稿前，該公司未見刋發公告交代。本報曾致電該公司網頁所載的聯繫及客服電話，均未能接通。經昨日停牌前大跌，51信用卡的市值只餘21.14億元。大股東兼主席孫海濤在51信用卡持股32.67%，市值只約6.91億元。51信用卡股價大跌更觸發「火燒連橫船」，波及其持股32.89%的同系金融科技及彩票業務商中彩網通（8071），全日跌11.63%，收市報0.038元，市值只餘1.77億元，該股未見停牌。

51信用卡第二大股東、上海上市的新湖中寶（600208）亦被連累，發公告指雖然經營正常，但是前後共對51信用卡投資2億美元（15.6億港元），佔股21.83%，卻未向51信用卡派員入局及參與管理，並指因51信用卡未披露停牌原因，因此無法評估對其影響。新湖中寶昨日股價跌2%，收報2.91元人民幣。

新京報：大股東被帶走調查

據內地《每日經濟新聞》報道指，昨天上午至少有15輛寫有公安字樣的警車停在51信用卡大樓所在的紫霞街上，包括一輛寫有特警字樣的車輛。該總部及另一辦公地點，均因為現場保安以「現在警察正在該公司」及工作人員聲稱公司「有事情」為由，拒絕該報記者到訪。雖然孫海濤仍於昨午2時46分署名出停牌公告，但是《新京報》昨天傍晚5時後的報道指，孫海濤亦被帶走調查。

《新浪財經》則引述該公司的首席財務官趙軻指，目前經營一切正常，正在了解具體情况，不清楚被警方帶走的人員是否為公司員工。他還對該記者稱，記者既打通他電話，說明他們還是正常的。不過，翻查內地的《聚投訴》及新浪《黑貓投訴》網頁顯示，關於51信用卡相關產品的投訴分別多達4231宗及249宗，多被批評多收利息及服務費等。