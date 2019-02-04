LPR第3次報價利率維持4.2厘

專家估今年難再降LPR

華僑永亨經濟師李若凡表示，人行在9月和10月份降低銀行存款準備金率，對息差的影響應該會反映在LPR報價，加上8月開始新報價機制以來，上兩個月一年期LPR均有下降，因此市場對LPR沒有下降略為失望。

李若凡認為，今年內降LPR的機會不大。第三季經濟增長雖然放緩至6%，但全年仍可達到6%的增長目標。9月份工業增加值、社會消費品零售反彈。

固定投資數據雖然較差，但房地產開發投資增速不錯，調控政策對中西部城市影響不明顯，加上中央政府擬提前下達明年地方政府專項債券配額，有助固定資產投資回升，第四季在較低的基數下，GDP有可望保持在6%。此外，9月份社會融資數據好過預期，以及豬價影響通脹因素今年內仍會存在，李若凡認為，人行再降低MLF利率，帶動LPR下降的機會較低。不過臨近年底，加上明年農曆新年較早開始，不排除年內還會再降準。銀保監上周五發布通知，規範結構存款的發行收益不得與實際承擔的風險不相符。

不少中小銀行以高息的結構存款，突破存款利率上限以競爭客戶存款，分析認為新通知雖然會減少中小行存款的吸引力，但有助銀行降低資金成本。

昨日內銀普遍做好，郵儲行（1658）升1.83%，光大銀行（6818）升1.37%，重慶銀行（1963）升1.37%。中信銀行（0998）上周四收市後公布的第三季純利上升12%，昨升2.96%。