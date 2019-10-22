憧憬北水 3股逆市升近5%

中信料小米業績全年增逾20%

上交所將於11月18日定期調整港股通交易名單，小米和美團均已列入恒生綜合大型股指數，符合進入港股通的資格。中信証券（6030）認為，小米最快有望在11月納入港股通，目前小米預期市盈率為17倍，相對港股通電子股的平均值23倍為低，認為可以帶來資金流入。

該行認為小米大型家庭電器收入提升，互聯網、金融、電子商務等改善公司盈利能力，預期全年業績可維持20%至30%增長。

手機付運連跌4季 彭博看淡小米

不過，彭博科技行業分析師Anthea Lai認為，小米不斷流失中國手機市場份額，第二季內地付運量按年下跌19%，連跌四個季度，重奪內地市場有一定難度，因此認為同股不同權對小米的幫助有限。