經濟
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憧憬北水 3股逆市升近5%

【明報專訊】上交所上周五收市後發出公告，同股不同權股份納入港股通買賣將於10月28日實施，消息刺激兩隻同股不同權股上升近半成。小米（1810）上升5.03%，收報8.98元；美團點評（3690）昨最高見97.4元再創上市新高，收報96.75元，上升4.31%。至於昨日納入港股通的半新股百威亞太（1876），上升4.31%報31.45元，惟不入港股通十大成交，所以無法知道有多少北水買入。

中信料小米業績全年增逾20%

上交所將於11月18日定期調整港股通交易名單，小米和美團均已列入恒生綜合大型股指數，符合進入港股通的資格。中信証券（6030）認為，小米最快有望在11月納入港股通，目前小米預期市盈率為17倍，相對港股通電子股的平均值23倍為低，認為可以帶來資金流入。

該行認為小米大型家庭電器收入提升，互聯網、金融、電子商務等改善公司盈利能力，預期全年業績可維持20%至30%增長。

手機付運連跌4季 彭博看淡小米

不過，彭博科技行業分析師Anthea Lai認為，小米不斷流失中國手機市場份額，第二季內地付運量按年下跌19%，連跌四個季度，重奪內地市場有一定難度，因此認為同股不同權對小米的幫助有限。

相關字詞﹕上交所 港股通 美團點評 百威亞太 同股不同權 小米 港股

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