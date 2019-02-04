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大摩料港下半年GDP跌2% 估樓價跌一成 看淡本地股

【明報專訊】中美貿易戰及本港反修例風波陰霾未散，本港經濟動力放緩，摩根士丹利發表報告表示，香港過去兩個月的經濟指標遜預期，將今年香港實際GDP預測由收縮0.3％下調至收縮0.8％，預計下半年GDP將收縮2%，為2009年以來最差。大摩重申MSCI香港指數「減持」評級，明年恒指目標為24,400點，意味恒指將有8％下跌空間。大摩唱淡香港經濟，恒指全日窄幅波動，收報26,725點，升6點或0.02%，成交金額637億元，按日減少17%；國指升3點或0.03%，報10,543點。

明報記者 李哲毅

恒指夜期變化不大，至11時45分報26712點，低水14點。大摩表示，本港零售銷售、遊客人數、出口及PMI等經濟指標均加快下跌，幅度更超過市場預期，消費、投資及出口的普遍疲軟，預計第三季度GDP將收縮1.9％，第四季度則收縮2％。大摩提到，政府推出的支援措施將逐漸見效，預料明年香港GDP將恢復至增長0.8%，惟大摩又稱， 《施政報告》提出新措施支援樓市需求及民生，但未能完全抵消來自海外的經濟阻力，認為本港增長前景仍為不確定至下行。

看好電信保險 籲沽金融工業股

樓市方面，大摩認為，房屋新措施有助刺激住宅二手成交量，但維持明年首季樓價會較今年6月高位下跌10%的預測，大摩又稱，考慮到本港經濟增長低，寫字樓租金將在未來12月最多下滑10%。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，今年第三季本港零售、旅遊、酒店業大受打擊，市場估計當季GDP將收縮1.5%至2%，但現時難以估計本季的經濟表現。他解釋，今年第三季的失業率維持約2.9%，雖然餐飲業失業率有所提升，但其他行業仍有相當數目的空缺，而且本港樓市成交量漸見復蘇，如果情况持續，反映市場對本港經濟信心增強。

大摩維持對MSCI香港指數的「減持」評級，看好電信和保險股，維持對金融和工業股的「減持」評級。恒指昨日最多升98點，收市升6點或0.02%，中人壽（2628）盈喜兼獲大行唱好，升5.01%，收報19.7元，是升幅最大的藍籌。創科實業（0669）跌2.75%，收報56.6元，是跌幅最大的藍籌。

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，恒指在27,000點關口阻力甚大，上落格局未變，他提醒，美國副總統彭斯即將發表對華政策演說，其講話內容將對全球股市舉足輕重。大行輪流唱淡香港經濟，龐認為，香港GDP與恒指聯繫影響不大，除了香港地產股及金融股外，現時恒指覆蓋更多是中資股份。

相關字詞﹕失業率 經濟增長 摩根士丹利 反修例 中美貿易戰

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