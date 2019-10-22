經濟
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8月施工量僅2伙 業界料全年僅約萬伙

【明報專訊】受一手空置稅影響，加上本港社會運動持續，市况前景未明，新盤施工量受拖累，其中8月全港施工量僅2伙，有業內人士預期，全年動工量恐需再向下修訂至只有約1萬伙的水平。

屋宇署公布，8月全港有2個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位2伙，包括阿里巴巴集團主席馬雲持有的山頂白加道22號，今年首8個月累計動工量4209伙，較去年同期9753伙大減56.8%，為2015年以來5年同期新低。

連同上述項目，2019年首8個月全港共有22個私宅項目動工，涉及單位總數4209伙。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私宅動工進度緩慢，8月再現單位數極低水平，年內有3個月出現零星動工伙數，預期全年動工量需再向下修訂至僅約1萬水平。

信置等長沙灣地王批建11幢住宅

另屋宇署公布，8月批出22份圖則，包括10個住宅及商住項目，最大規模為信置（0083）、會德豐（0020）、世茂（0813）等長沙灣興華街西住宅地王，獲批建11幢25至28層高分層住宅連會所設施（在兩層地庫之上），總住宅樓面約98.8萬方呎。香港興業（0480）大嶼山愉景灣第N1區北地段，獲批建12幢5層高分層住宅及26幢3層高洋房，涉約14.8萬方呎樓面。屋宇署又顯示，灣仔合和中心二期，於8月已獲動工紙，項目樓高51層，涉及109萬方呎樓面。

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