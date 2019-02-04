經濟
下一篇 上一篇

愛海頌周五次輪銷售176伙

【明報專訊】《施政報告》出台除刺激二手成交外，至少7個新盤上載新銷售安排，合共推出446個單位於周五、周六發售，當中上周已進行首輪銷售的長實（1113）深水埗愛海頌，周五次輪開賣176伙，撇除27個預留售予市區重建戶的單位，供公眾認購的149個單位中，兩房佔113伙，發展商指其中85%可承做八成按揭（即樓價約1000萬元），預料採建築期付款買家比例會增加。

恆大‧珺瓏灣4日暫收1400票

長實助理首席經理（營業）何家欣表示，愛海頌最新加推4號價單涉88伙，整批折實平均實呎1.76萬元，周四截止認購，周五次輪賣176伙；何續稱，是次供公眾認購149伙，兩房、三房戶佔113伙和36伙，折實平均實呎1.72萬元，單位折實價724.9萬至1670.8萬元，約85%兩房戶售價可承做八成按揭。市場另一焦點盤、恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，市場消息指4日累收約1400票，以兩張價單已推325伙計，超額認購3.3倍。

另一內房組合龍湖（0960）和合景泰富合作的啟德尚‧珒溋，最新推出3號價單涉108伙，戶型屬兩至三房；今批單位實用479至760方呎，維持最高18%直減折扣，整批折實平均實呎2.54萬元，兩房折實入場費1052.1萬元起。尚‧珒溋昨晚已上載銷售安排，周五次輪發售138伙，其中108伙以發價單形式開售、另30伙招標發售。項目9月推出至今累售153伙，套現逾19億元。

尚‧珒溋加推108伙 周五發售138伙

此外，8月推出至今累售約750伙的億京荃灣映日灣，亦加推第5張價單涉74伙，維持最高7%直減折扣，單位折實價412.5萬元起；億京已上載銷售安排，連同其他餘貨周六賣99伙，惟買家只限億京或迅達集團員工，或其親屬、朋友或商業伙伴，相關買家可額外獲5%至8%折扣。

豪宅方面，華懋等發展的大潭紅山半島，錄得4個月來首宗一手成交，松柏徑148號洋房，實用3142方呎另連824方呎花園，透過招標以9625.62萬元售出、實呎3.06萬元。新世界（0017）北角柏蔚山亦續錄成交，最新售出2座31樓實用1024方呎E室，成交價4352.4萬元、實呎4.25萬元；柏蔚山去年中推出今累售578伙、套現139億元，其中1至3房單位已沽清。

上 / 下一篇新聞

將軍澳元朗東涌3日成交破百 放寬按揭效應 太古城一日4宗
將軍澳元朗東涌3日成交破百 放寬按揭效應 太古城一日4宗
劉小麗870萬沽海濱南岸兩房 8年賺1倍
劉小麗870萬沽海濱南岸兩房 8年賺1倍
美聯黃建業：上車靠「父幹」變自己「苦幹」
美聯黃建業：上車靠「父幹」變自己「苦幹」
8月施工量僅2伙 業界料全年僅約萬伙
8月施工量僅2伙 業界料全年僅約萬伙
大摩料港下半年GDP跌2% 估樓價跌一成 看淡本地股
大摩料港下半年GDP跌2% 估樓價跌一成 看淡本地股
憧憬北水 3股逆市升近5%
憧憬北水 3股逆市升近5%
LPR第3次報價利率維持4.2厘
LPR第3次報價利率維持4.2厘
傳警查總部 51信用卡挫35％停牌
傳警查總部 51信用卡挫35％停牌
ESR捲土重來 最多集資114億
ESR捲土重來 最多集資114億
證監指有包銷商跨大IPO配售訂單 擬制訂指引 免損害新股定價水平
證監指有包銷商跨大IPO配售訂單 擬制訂指引 免損害新股定價水平
9月70大城市樓價升8.4% 1年最小
9月70大城市樓價升8.4% 1年最小
中移動首3季EBITDA升5%
中移動首3季EBITDA升5%
李寧9月訂貨會訂單增幅稍多於10%
李寧9月訂貨會訂單增幅稍多於10%
中電首9月港售電量增1.8% 派息0.63元
中電首9月港售電量增1.8% 派息0.63元
銀通冀明年全線推無卡提款 將覆蓋港澳逾3000部自動櫃員機
銀通冀明年全線推無卡提款 將覆蓋港澳逾3000部自動櫃員機
伙銀行與財務公司 設中小企貸款平台
伙銀行與財務公司 設中小企貸款平台
豐盛服務：不排除再收購及增聘人手
豐盛服務：不排除再收購及增聘人手
Supercell母公司 騰訊增持至51.2％
Supercell母公司 騰訊增持至51.2％
客戶申關稅豁免 助港商免戰1年 金寶通：為公司爭取時間應對貿易戰
客戶申關稅豁免 助港商免戰1年 金寶通：為公司爭取時間應對貿易戰
東盟嚴打中國貨「借道」運美
東盟嚴打中國貨「借道」運美
德勤教路 4招避加關稅
德勤教路 4招避加關稅
白宮顧問：中美談判倘順利 或撤12月關稅 美股早段向上 國際油價跌1%
白宮顧問：中美談判倘順利 或撤12月關稅 美股早段向上 國際油價跌1%
拉加德：貿戰恐削美全球領袖角色
拉加德：貿戰恐削美全球領袖角色
Libra或與單一貨幣掛鈎
Libra或與單一貨幣掛鈎
張兆聰：中壽盈喜 落後內險短線炒上
張兆聰：中壽盈喜 落後內險短線炒上
李浩德：網上睇醫生新商機
李浩德：網上睇醫生新商機
金曹：日夜均有波幅指數作後市參考
金曹：日夜均有波幅指數作後市參考
技術取勝：丘鈦8.8元成關鍵支持
技術取勝：丘鈦8.8元成關鍵支持
英媒：渣打溫拓思自願減人工
英媒：渣打溫拓思自願減人工
劉思明：有望扭轉調整趨勢 中壽看高一線
劉思明：有望扭轉調整趨勢 中壽看高一線
周顯：新房策助中價樓跑贏大市
周顯：新房策助中價樓跑贏大市
湯文亮：新按保是幫人非害人
湯文亮：新按保是幫人非害人
太古地產1.5億增購長華工廈單位
太古地產1.5億增購長華工廈單位