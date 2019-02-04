愛海頌周五次輪銷售176伙

恆大‧珺瓏灣4日暫收1400票

長實助理首席經理（營業）何家欣表示，愛海頌最新加推4號價單涉88伙，整批折實平均實呎1.76萬元，周四截止認購，周五次輪賣176伙；何續稱，是次供公眾認購149伙，兩房、三房戶佔113伙和36伙，折實平均實呎1.72萬元，單位折實價724.9萬至1670.8萬元，約85%兩房戶售價可承做八成按揭。市場另一焦點盤、恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，市場消息指4日累收約1400票，以兩張價單已推325伙計，超額認購3.3倍。

另一內房組合龍湖（0960）和合景泰富合作的啟德尚‧珒溋，最新推出3號價單涉108伙，戶型屬兩至三房；今批單位實用479至760方呎，維持最高18%直減折扣，整批折實平均實呎2.54萬元，兩房折實入場費1052.1萬元起。尚‧珒溋昨晚已上載銷售安排，周五次輪發售138伙，其中108伙以發價單形式開售、另30伙招標發售。項目9月推出至今累售153伙，套現逾19億元。

尚‧珒溋加推108伙 周五發售138伙

此外，8月推出至今累售約750伙的億京荃灣映日灣，亦加推第5張價單涉74伙，維持最高7%直減折扣，單位折實價412.5萬元起；億京已上載銷售安排，連同其他餘貨周六賣99伙，惟買家只限億京或迅達集團員工，或其親屬、朋友或商業伙伴，相關買家可額外獲5%至8%折扣。

豪宅方面，華懋等發展的大潭紅山半島，錄得4個月來首宗一手成交，松柏徑148號洋房，實用3142方呎另連824方呎花園，透過招標以9625.62萬元售出、實呎3.06萬元。新世界（0017）北角柏蔚山亦續錄成交，最新售出2座31樓實用1024方呎E室，成交價4352.4萬元、實呎4.25萬元；柏蔚山去年中推出今累售578伙、套現139億元，其中1至3房單位已沽清。