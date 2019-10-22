經濟
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美聯黃建業：上車靠「父幹」變自己「苦幹」

【明報專訊】全球經濟下行，加上受本港政治事情影響，美聯集團（1200）主席黃建業於昨日出席活動時表示，經濟寒冬已來臨，預料失業率會上升，呼籲業主減租三至四成，共渡時艱；另整體樓價近月下調，但受惠今年初升幅達一成，故預料全年仍有2%升幅。

對特首林鄭月娥上周發表新一份《施政報告》，放寬九成按揭的樓價上限至800萬元，黃建業形容政策「來得太遲」，而過去周末二手成交量急升一倍，反映措施對樓市有正面反應，市民上車可以由以往需要靠「父幹」，改為至現時靠自己「苦幹」。他建議，政府可參考新加坡及澳洲等地做法，財政盈餘豐厚下，寬減印花稅以紓緩市民置業壓力，及減免兩季商舖差餉，以助商戶改善營商環境。

籲業主減租三成至四成

黃續指出，新措施下，納米單位成交量將下跌，樓價則會受壓但不至於大跌，相信措施不會改變樓市生態，但長遠仍要視乎政治、經濟、供求等因素。被問及提高按保樓價上限會否增加樓市負資產風險時，他則回應，任何時候入市皆有此風險，呼籲市民置業時要量力而為。

對於集團部署，黃建業表示集團會持續在香港發展，與香港共存亡；黃指出，現時集團每月租金支出達6000萬至7000萬，屬沉重負擔，期望業主減租三至四成，共渡時艱。雖然集團未有裁員計劃，但會採取自然流失方法。同時，美聯會積極擴充周邊業務，如信貸、移民、海外地產等，以度過寒冬。

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