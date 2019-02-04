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劉小麗870萬沽海濱南岸兩房 8年賺1倍

【明報專訊】《施政報告》後二手物業成交活躍，部分名人先行沽貨，立法會前議員「小麗老師」劉小麗，近日便以約870萬元沽出紅磡海濱南岸一個單位，劉小麗稱，《施政報告》公布後買家反應踴躍，但成交價與政府公布前的意向價相若。

上述單位為海濱南岸4座中層F室，實用432方呎，以約870萬元易手，實呎20139元。有關物業為劉小麗於2011年以430萬元購入作自住，持貨8年後沽貨，現帳面獲利約440萬元，期內升值逾1倍，賺幅理想。

稱政策公布後買家反應踴躍

劉小麗接受本報電話查詢時，直認已沽出有關單位，但就指在《施政報告》公布前，因打算搬往與姊姊同住，故早已有意放售該物業，出售物業與政策公布後帶旺樓市並無直接關係。她又指出，政策公布後，買家的反應的確比較踴躍，有買家睇樓後已即時決定入市。雖然今次賣樓，獲利幅度理想，但她指暫未有再入市的打算。

事實上，近日亦有其他政界人士沽貨獲利，如建制派立法會議員、「法律超人」謝偉俊，上月便以1000萬元沽出柴灣工業城一個工廈單位，謝偉俊等人早於2003年以近71萬元購入，持貨16年帳面獲利929萬元或13倍。另建制派議員、經民聯立法會議員梁美芬，今年初以630萬元沽出紅磡黃埔花園2期11座中層G室，實用389方呎，實呎16,195元，梁美芬早於2010年以283萬元購入單位，帳面獲利347萬元或1.2倍。

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