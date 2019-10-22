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將軍澳元朗東涌3日成交破百 放寬按揭效應 太古城一日4宗

【明報專訊】上周政府公布放寬按揭成數後，二手交投瞬即反彈。單計剛過去的3天，二手交投明顯轉旺，其中將軍澳區3日已逾50宗二手買賣成交，佔本月至今區內錄得143宗約三成。此外，元朗區3日亦錄得43宗成交，佔全月至今93宗更高近一半。連同東涌區3日所錄得的14宗成交計，三區成交量破百宗。

明報記者 張允亭

將軍澳區本月上旬共錄52宗成交，惟踏入下旬，適逢《施政報告》正式出台後，區內成交量急增，由本月16日至昨日已錄得91宗成交，成交步伐明顯加快。

《施政報告》後將軍澳6日逾90宗

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳中心3座中層G室，實用面積684方呎，屬3房1套間隔，原業主於7月以1100萬元放盤，經議價後，新近以1000萬元獲買家承接，實呎14,620元。資料顯示，同類單位曾於新措施公布前一天，以970萬元易手，意味是次成交價較一周前高出30萬元或3%。新措施下買家最高可承做八成按揭，首期為200萬元；原業主於2002年3月以263.3萬購入，帳面獲利736.7萬或2.8倍。

東涌3日14宗成交 佔全月36%

政府公布放寬按揭保險後，買家入市意欲上升。東涌區於剛過去周末錄得12宗成交，較再上一個周末僅4宗相比，急升2倍；以區內本月至今錄得39宗計，過去3日14宗成交佔全月的36%。

中原資深區域營業經理陳繼成表示，區內最新一宗成交位於海堤灣畔2座中高層B室，實用面積854方呎，3房1套間隔，新近以1000萬元成交，實呎11,710元，成交價為屋苑自今年5月以來新高。原業主2015年11月900萬元購入，帳面獲利100萬元或賺11%

元朗本月93宗 較上月同期倍升

元朗區本月至今暫錄93宗成交，較上月同期的48宗，急升近1倍。中原副區域營業經理王勤學指出，YOHO MIDTOWN 3座高層H室，實用面積443方呎，2房間隔，以758萬元易手，實呎17,111元，呎價創今年7月以來新高。原業主2012年11月435萬元購入，帳面獲利約323萬元或74%。

此外，龍頭屋苑鰂魚涌太古城周日單日連錄4宗成交，累計本月暫錄11宗交投，平均實呎18773元。市場消息指出，太古城泰山閣中高層G室，實用582方呎，為屋苑兩房則王，9月初開價1300萬元放售，《施政報告》前夕調整叫價至1150萬元即獲洽購，最終以1080萬元市價成交，實呎18,557元。原業主於2011年11月以630萬元購入，持貨近8年，帳面獲利450萬元或71%。

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