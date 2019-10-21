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新屯中交投弱 實呎險守萬元

【明報專訊】上周三出爐的《施政報告》放寬自住物業按揭成數，料對上車客受益最大，不過，以用家主導、稍遠離屯門市中心的大型屋苑新屯門中心，暫未刺激屋苑交投量。屋苑本月截至16日暫錄兩宗成交，平均呎價險守萬元大關。

明報記者 葉煜燊

新屯門中心過去兩年交投偏軟，平均呎價徘徊1萬至1.3萬元不等，受自6月份社會運動影響下，由當時的平均呎價13029元，下跌至本月約萬元水平，跌幅約兩成。中原分行經理朱建宗表示，近月社會運動衝擊下，使市場氣氛轉差，間接打擊屋苑交投及樓價。不過《施政報告》公布後，受市場氣氛帶動下，大部分2房業主紛調高叫價約5%，預計準買家將加快入市決定，故相信未來交投量將增加約一至兩成，樓價則有望由谷底回升3%至5%。

事實上，新措施未公布前，不少業主需減價求售。祥益地產高級區域經理黃慶德表示，新屯門中心7座高層C室，實用面積462方呎，2房1廳，原叫價580萬元惟未有承接，業主在半月合共累減105萬元，終以475萬元易手，呎價10281元，成交價稍低於市價水平。

淘大反價15萬 2房615萬沽

受惠新措施，各區漸現反價潮。利嘉閣聯席董事鮑允中表示，九龍灣淘大花園I座中層7室，實用面積378方呎，屬2房間隔， 原業主於3周前以600萬元放盤，惟公佈後，隨即將放盤價提升15萬元或2.5%、至615萬元，終獲新買家承接，實呎16270元。原業主2008年1月以189萬元購入，持貨11年，帳面獲利426萬元，物業升值2.3倍。

東頭邨實呎9129元 九龍公屋王

資助房屋方面則現公屋王。房委會最新資料顯示，黃大仙東頭（二）邨祥東樓中層7室，實用面積241方呎，上月份於未補地價第二市場以220萬元成交，實呎9129元，呎價創九龍區未補地價公屋歷史新高。

馬主梁麟炳逾億入市Albany

然而早前市况回落，豪宅市場錄得劈價成交。土地註冊處資料顯示，中半山The Albany中層C室，實用1948方呎，原業主叫價1.18億元放售，及後大減1320萬元或12%，上月以9980萬元連車位易手，實呎51232元；車位則以500萬元售出，合共1.048億元。入市買家以LEUNG LUN PING名字登記，與本地廠商兼馬主梁麟炳名字相同，料為同一人。

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