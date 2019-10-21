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尚‧珒溋 啟德河為畔

【明報專訊】啟德新發展區為近年新盤供應重鎮，最新登場的是內房龍湖（0960）與合景泰富（1813）首次在香港合作發展的尚‧珒溋。項目毗鄰啟德河，未來將與綠化河畔公園為鄰，配合屋苑本身的園景設計及四季庭院佈置，綠意盎然，為住客營造休閒寫意的綠色生活環境。同時，尚‧珒溋亦提供大量智能家居配置，讓住戶起居生活更方便。

明報記者 張允亭

攝影 鄧宗弘

尚‧珒溋位於啟德沐泰街11號，樓花期長約26個月；項目由兩座35層高雙子住宅大樓、4座樓高4至5層的河畔大宅，以及1座樓高6層的池畔大宅組成，提供667個單位，實用面積介乎332至2566方呎；屋苑主打500方呎以上的3房戶，佔全盤總數近五成，估計以家庭客為目標客群。另項目亦設多款特色戶，包括連平台、連花園及連天台複式戶等。項目9月底開售至今，已累積沽約140伙，佔單位總數667伙逾兩成。

主打3房 1房最細332呎起

項目以「流水」建築為設計概念，外觀採用玻璃幕牆及金屬作裝飾；建築佈局上，兩座雙子住宅大樓置於項目兩側，而其中4座低座大宅則前臨啟德河，估計大部分向東北單位均可享河景。

發展商早前開放4個示範單位，當中包括一對2房示範單位（一個經改動連家俬單位，另一個為交樓標準）。單位參照2座28樓E室而搭建，實用面積585方呎。客飯廳以暖色系為主調，原木色的牆身配搭木地板，加上天花的燈槽設計，滲透出柔和光線，營造溫暖舒適氛圍；客廳方面，特色造型梳化與電視櫃採用對比黑白色調，並放置銀色金屬擺設作點綴，增添時尚品味。

改裝睡房 自製衣帽間

鄰近單位門口的廚房，採用趟門以節省空間，廚房呈長形，外連19方呎工作平台，設有曲尺工作枱，配備品牌家電，包括抽油煙機、煤氣煮食爐、微波焗爐、雪櫃等。睡房方面，其中一個睡房屬雙入口設計，而設計師將兩個房門拆除，同時加設屏風，分隔睡房和衣帽間，並擺放黑膠唱片、收音機等潮流音樂元素作裝飾，甚具格調。另一個房間則設計成兒童睡房，擺放書枱及模型擺設等。

智能家居 便利日常生活

另一示範單位以2座28樓A室為藍本，實用面積752方呎，屬3房1套連工作室及廁間隔。客飯廳採長形開則，並外連24方呎露台。兩個睡房約55方呎，。另廚房內設的工作室及廁所。

項目設有智能家居配置，住戶可透過手機應用程式，控制家中的燈光、冷氣、窗簾及已連接系統的裝置。

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