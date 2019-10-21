恆大‧珺瓏灣3日收1100票 超額2.4倍

恆大‧珺瓏灣昨日加推的2號價單，涉174伙單位，涵蓋開放式至2房間隔，實用面積介乎223至383方呎，以定價計，售價407.2萬至672.7萬元，若扣除最高11%直減折扣，折實價由362.5萬至598.8萬元，另買家可獲「代繳從價印花稅」優惠，上限為成交金額3%。

加推174伙 平均實呎1.62萬

整張價單折實平均呎價16,155元，較上周四公布的首張151伙價單的平均折實實呎約1.54萬元，高約5%，惟由於新價單涉較多高層單位，故整體屬原價加推，料發展商隨時上載銷售安排，本周尾段開售。

若對比新舊價單，恆大‧珺瓏灣新推的實用面積358方呎1A座6樓C室兩房戶，折實價512.55萬元、折實呎價14,317元，而1號價單中、面積相同的1A座5樓C室，折實價499.9萬元，實呎13,964元，即新推單位較1號價單的單位樓高一層，樓價高約2.5%，撇除樓層因素，實際加價料低於2%。

恆大‧珺瓏灣目前已推出325伙，折實價約318萬至598.8萬元，即全數單位的折實價均低於600萬元。

匯璽III沽15伙 成交價高見5326萬

新地（0016）南昌站匯璽III一批單位日前以招標形式推出，據成交紀錄冊顯示，該盤新近沽約15個單位，成交價3174.6萬元起，最貴一伙為實用面積1513方呎7座50樓A室，成交價5325.61萬元、實呎3.51萬元，暫為匯璽III成交價新高。

新世界（0017）西貢清水灣傲瀧過去兩日錄兩宗成交、吸金1.12億元；昨日最新售出C座地下2室，單位實用面積2703方呎，以5637.7萬元售出，實呎2.08萬元。

尚譽特色戶呎售3.8萬 創項目新高

恒地（0012）已屆現樓的北角尚譽，以890.6萬元售出實用面積234方呎33樓C室連平台特色戶，實呎38,060元，成交價和呎價均創項目新高。

綜合市場資訊，新盤過去兩日錄約75宗成交，按周上升49宗或1.9倍，令本月一手整體銷售增至約490宗。