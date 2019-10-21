十大屋苑周末20成交 半年最旺

中原統計，十大屋苑過去兩日錄得20宗成交，較前周末急增14宗或2.33倍，成交宗數創27周新高。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》提高按保的樓價上限，令沉靜3個多月的二手樓市爆發小陽春，惟市場兩大負面因素未解決，包括中美貿易戰及社會運動，料樓價只會減慢跌幅。

美聯住宅部行政總裁布少明稱，二手氣氛好轉，反映市民對相關政策受落，預計短期內1000萬元以下放盤仍是買家追捧對象。

新都城2房售675萬

1個月反彈12%

近日不少上車屋苑樓價急彈，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳新都城二期11座中層G室，實用面積363方呎，屬2房間隔，以675萬元成交，實呎18,595元；屋苑同類低層單位9月的成交價曾見600萬元低位，事隔一個多月，最新成交價較低位反彈75萬元或12.5%；原業主於2004年以153萬元購入單位，持貨15年，帳面獲利522萬元或3.4倍。

3組客爭買YOHO Town兩房

美聯高級分區營業經理林振聲稱，將軍澳東港城3座高層C室，實用面積466方呎，屬2房間隔，獲上車客「即睇即承接」，成交價689萬元，實呎14,785元；原業主2008年以250萬元購入，帳面獲利439萬元或1.7倍。

美聯助理區域經理張國成稱，元朗YOHO Town 7座中層E室，屬實用面積423方呎2房戶，原業主叫價660萬元放售，獲3組買家搶盤，其中一組買家早前已「搶輸」另一單位，主動追價5萬元，以665萬元搶得單位，實呎15,721元；原業主2006年以154萬元購入，帳面獲利511萬元或3.3倍。

放寬首置按揭樓價上限

施永青：僅影響上車盤

中原集團主席施永青表示，調整首置人士申請九成按揭樓價上限至800萬元，實際只會影響上車盤，整體樓價不會立即反彈，並指樓價在400萬元以下的單位數量已非常少，惟過去數年樓市暢旺，調高九成按揭成數會推高樓市，令政府當時未能推出此招數，現時樓市差，政府才藉機調整過時政策。