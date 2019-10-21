帝滙豪庭擬留30伙收租

港島豪宅地「好難再買得番」

至於帝滙豪庭擬保留收租的約30個單位，包括標準和特色單位，短期內將推出招租，意向呎租參考同系西半山干德道天匯的呎租水平，料逾100元，推算集團獲約2.5厘租金回報。

意向呎租100元

對於一手空置稅事在必行，林達民回應指，集團保留旗下豪宅部分單位作長線收租，並非要趕在空置稅正式生效前租出以避免繳稅，而是看好豪宅後市，加上「港島豪宅地皮難求，好難再買得番，所以十分惜貨」。

資料顯示，帝滙豪庭提供90伙，2016年初推售時累售22伙，當時平均實呎介乎2.4萬至2.7萬元，目前尚有68伙餘貨，現樓示範單位裝修工程接近完成。項目標準單位實用面積由1023至1735方呎，特色和複式戶實用面積介乎2674至4749方呎。

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