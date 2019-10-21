帝滙豪庭擬留30伙收租

【明報專訊】港府9月中就「一手空置稅」刊憲，市場預期最快今年底正式實施之際，恒地（0012）已屆現樓的西半山羅便臣道帝滙豪庭部署於本季內重推。恒地營業（一）部總經理林達民表示，項目現餘的68個待售單位中，會保留約30個標準及特色戶，作為長線收租用途；他解釋：「集團保留帝滙豪庭部分單位收租，空置稅並非主要關鍵因素，而是港島豪宅地皮好難再買得番，（帝滙豪庭的單位）賣一間就少一間。」
港島豪宅地「好難再買得番」
至於帝滙豪庭擬保留收租的約30個單位，包括標準和特色單位，短期內將推出招租，意向呎租參考同系西半山干德道天匯的呎租水平，料逾100元，推算集團獲約2.5厘租金回報。
意向呎租100元
對於一手空置稅事在必行，林達民回應指，集團保留旗下豪宅部分單位作長線收租，並非要趕在空置稅正式生效前租出以避免繳稅，而是看好豪宅後市，加上「港島豪宅地皮難求，好難再買得番，所以十分惜貨」。
資料顯示，帝滙豪庭提供90伙，2016年初推售時累售22伙，當時平均實呎介乎2.4萬至2.7萬元，目前尚有68伙餘貨，現樓示範單位裝修工程接近完成。項目標準單位實用面積由1023至1735方呎，特色和複式戶實用面積介乎2674至4749方呎。