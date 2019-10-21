恒地新界兩盤3300伙未來兩年搶灘 林達民：港經濟基礎雄厚 新盤具承接力

明報記者 林可為

由恒地營業（一）部負責銷售的啟岸和家壹，年初推出至今分別累售約530和150伙，佔項目單位總數約96%和75%。林達民領軍的團隊由本季起至2021年首季，將負責銷售3個全新新界樓盤，當中由香港小輪（0050）和帝國集團合作發展、恒地營業（一）部銷售的屯門掃管笏項目，以及恒地粉嶺烏鴉落陽1期，均屬大型全新盤。

另一樓盤則位於元朗唐人新村，屬由16幢洋房組成的低密度項目，最快下月上載樓書，擬本季內以現樓形式發售；各幢「屋仔」的實用面積介乎1700至1800餘方呎，主要屬4房4套間隔。

放寬九成按揭樓價上限

助帶動換樓鏈

由反修例風波到《禁蒙面法》於10月初生效，本港社會氣氛在過去4個月來一直處於極度嚴峻局面；林達民認為，本港經濟底子依然雄厚，市民大眾對住宅需求亦沒有降低，集團不擔心市場承接力，不會煞停明年推盤步伐。

他續稱，上周出台的《施政報告》將首置人士承做九成按揭的樓價上限提升一倍至800萬元，有助釋放二手市場購買力，從而帶動換樓鏈，加速市民換樓動力。

掃管笏項目主打細單位

料半數擁海景

至於提供約1600伙的掃管笏項目，預計本季入紙申請預售樓花，最快明年第二季開售，屬集團明年重頭炮；林達民表示，項目提供的戶型包羅萬有，涵蓋1房至4房，當中主打實用面積300至400餘方呎的1房、2房單位，4房面積約1000方呎，估計全盤逾五成單位可望青山灣一帶海景。

林續稱，掃管笏項目毗鄰青山公路，並鄰近哈羅國際學校，亦與黃金海岸商場、泳灘相距不遠，同時享赤鱲角機場、深圳灣口岸、港珠澳大橋等大灣區大型基建概念，客源除本地買家外，料可吸引在大灣區工作的人士和商家。

上述掃管笏項目的地皮由香港小輪與帝國集團合作於2016年8月以27.08億元投得；地盤面積逾16.57萬方呎，以可建總樓面66.306萬方呎計、折合每方呎樓面價約4085元，當年預計總投資額約60億元。

烏鴉落陽1期涉1700伙

另粉嶺烏鴉落陽1期提供約1700伙，項目鄰近皇后山和梧桐河，該區未來將建設為新界北大型全新住宅社區；林表示，估計明年下半年敲定項目的單位開則，即明年才會入紙申請預售樓花，預計最快2021年第一季登場。

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