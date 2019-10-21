李志成：政策利樓市 置業釋動力

香港置業隨即進行「施政報告」調查，發現有30.5%受訪者認為放寬按揭保險計劃樓價上限最令他們受惠，佔比最多，其次為大幅增加過渡房屋項目，佔19.7%，排第三為現金津貼非公屋及非綜援的低收入住戶，佔14.2%，而預售更多正在興建的居屋和「綠置居」或其他類別的資助出售房屋單位緊隨其後，以13.4%排第四，增加「白居二」配額則以12.5%排第五，僅9.7%受訪者認為沒有受惠任何房屋政策，佔比最小。

政府放寬按揭保險計劃的樓價上限，首置人士申請最高九成按揭貸款的樓價上限將由400萬提升至800萬元，而申請最高八成按揭貸款的樓價上限則會由600萬元提升至1000萬元；後者可以包括自用樓換樓按揭。放寬按揭有助有穩定收入但首期不足的專業人士上車，同時為換樓家庭提供更多置業選擇，促進樓市健康發展。

在土地供應方面，《施政報告》亦提出引用《收回土地條例》增加土地供應，預計會收回私人土地約700公頃，預計未來5年會率先收回約400公頃用地，興建公營房屋及港人首置盤。相對於政府去年提出的「明日大嶼」填海計劃遠水不能救近火，若能落實執行收回土地，有望較快釋出土地發展，增加中期土地供應，紓緩市民熾熱的置業需求。

香港置業行政總裁

[李志成]